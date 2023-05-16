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Британская разведка рассказала про успехи ВСУ в Бахмуте

16 мая 2023 10:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Британская разведка рассказала про успехи ВСУ в Бахмуте
Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Украинские военные достигли успешной обороны против российских сил на юге от Бахмута и северо-западе от города. Этот тактический успех позволил украинским военным укрепить свои фланги и восстановить линию снабжения.

Об этом говорится в отчете британской разведки.

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В отчете говорится, что несмотря на то, что группировка "Вагнер" продолжает двигаться в направлении центра Бахмута, их продвижение замедлилось за последние четыре дня, благодаря усилиям украинской армии. Помимо отражения российских сил на юге от города, украинцы смогли отодвинуть линию фронта российской армии к северо-западу от города. Это привело к возможности восстановления украинскими военными более безопасного использования основного маршрута снабжения 0506.

Согласно данным разведки Великобритании, украинские военные смогли успешно остановить российское наступление вдоль канала Северский Донец - Донбасс. Украина эффективно использовала этот водный маршрут в качестве преграды, создавая оборонительную зону вокруг города Часов Яр. Такая тактика укрепления оборонительных позиций в ключевых районах конфликта подчеркивает успех украинских военных.

Напомним, что за последние двое суток, 14-15 мая, украинским военным удалось продвинуться в городе Бахмут Донецкой области на расстояние до 2 км. Во время боев бойцы ликвидировали 149 оккупантов. К тому же во время боев украинским военным удалось уничтожить 149 захватчиков, ранить 160, еще шесть взять в плен.

 

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