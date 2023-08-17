Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Британські банки закривають рахунки фірм, які торгують з Україною, — Politico arrow

Британські банки закривають рахунки фірм, які торгують з Україною, — Politico

17 серпня 2023 02:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Британські банки закривають рахунки фірм, які торгують з Україною, — Politico
Прапори України та Великої Британії. Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Британські компанії бояться торгувати з Україною. Все через те, що банки можуть закрити їхні рахунки. Фінансові установи перестраховуються через санкції, які запроваджені проти РФ, адже частина українських територій тимчасово перебуває під окупацією.

Про це пише видання Politico.

Читайте також:

Торгівля з Україною

Співголова Британсько-української торгової палати (BUCC) Бейт Томс у листі до міністра фінансів Великої Британії Ендрю Гріффіта написав, що британські фірми все частіше "бояться торгувати з Україною з Великої Британії" через ризик втратити доступ до банківських послуг.  

Компанії скаржаться, що їхні банківські рахунки були закриті, а інші підприємці скаржаться, що їхні спроби  відкрити рахунки були відхилені. І все через ведення бізнесу в Україні.

"Проведення навіть однієї української транзакції може призвести до закриття рахунку. Британські банки, як правило, відмовляють у відкритті рахунків, якщо передбачається будь-яка торгівля з Україною", — пише у листі Бейт Томс.

Натомість у фінансових установах зазначають, мають дотримуватися законодавчих та регуляторних зобов'язань. У тому числі в питаннях дотримання західних санкцій проти Росії, яка окупувала частину України. 

Нагадаємо, у британській розвідці пояснили, чому Кадиров "рекламує" свої війська. 

Глава Чечні Рамзан Кадиров "посилено рекламує" важливість своїх підрозділів у війні РФ проти України для того, аби його репутація як лояльного до російського диктатора була на вищому рівні. Нещодавно від відзначив роботу одного із чеченських батальйонів на Запорізькому напрямку. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Головні новини України 16 серпня: звільнення села на Донеччині та виробництво морських дронів

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

13:58 Не зміг пройти повз прапор: американець захотів познайомитися з сусідками-українками

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз