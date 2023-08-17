Британські банки закривають рахунки фірм, які торгують з Україною, — Politico

Прапори України та Великої Британії. Фото: depositphotos.com

Британські компанії бояться торгувати з Україною. Все через те, що банки можуть закрити їхні рахунки. Фінансові установи перестраховуються через санкції, які запроваджені проти РФ, адже частина українських територій тимчасово перебуває під окупацією.

Про це пише видання Politico.

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Співголова Британсько-української торгової палати (BUCC) Бейт Томс у листі до міністра фінансів Великої Британії Ендрю Гріффіта написав, що британські фірми все частіше "бояться торгувати з Україною з Великої Британії" через ризик втратити доступ до банківських послуг.

Компанії скаржаться, що їхні банківські рахунки були закриті, а інші підприємці скаржаться, що їхні спроби відкрити рахунки були відхилені. І все через ведення бізнесу в Україні.

"Проведення навіть однієї української транзакції може призвести до закриття рахунку. Британські банки, як правило, відмовляють у відкритті рахунків, якщо передбачається будь-яка торгівля з Україною", — пише у листі Бейт Томс.

Натомість у фінансових установах зазначають, мають дотримуватися законодавчих та регуляторних зобов'язань. У тому числі в питаннях дотримання західних санкцій проти Росії, яка окупувала частину України.

Нагадаємо, у британській розвідці пояснили, чому Кадиров "рекламує" свої війська.

Глава Чечні Рамзан Кадиров "посилено рекламує" важливість своїх підрозділів у війні РФ проти України для того, аби його репутація як лояльного до російського диктатора була на вищому рівні. Нещодавно від відзначив роботу одного із чеченських батальйонів на Запорізькому напрямку.