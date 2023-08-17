Британские банки закрывают счета фирм, торгующих с Украиной, — Politico

Флаги Украины и Великобритании. Фото: depositphotos.com

Британские компании боятся торговать с Украиной. Все потому, что банки могут закрыть их счета. Финансовые учреждения перестраховываются из-за санкций, введенных против РФ, ведь часть украинских территорий временно находится под оккупацией.

Об этом пишет издание Politico.

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Сопредседатель Британско-украинской торговой палаты (BUCC) Бейт Томс в письме министру финансов Великобритании Эндрю Гриффиту написал, что британские фирмы все чаще "боятся торговать с Украиной из Великобритании" из-за риска потерять доступ к банковским услугам.

Компании жалуются, что их банковские счета были закрыты, а другие предприниматели жалуются на то, что их попытки открыть счета были отклонены. И все из-за ведения бизнеса в Украине.

"Проведение даже одной украинской транзакции может привести к закрытию счета. Британские банки, как правило, отказывают в открытии счетов, если предполагается какая-либо торговля с Украиной", — пишет в письме Бейт Томс.

В финансовых учреждениях отмечают, что должны соблюдать законодательные и регуляторные обязательства. В том числе, в вопросах соблюдения западных санкций против России, которая оккупировала часть Украины.

Напомним, в британской разведке объяснили, почему Кадыров "рекламирует" свои войска.

Глава Чечни Рамзан Кадыров "ужесточенно рекламирует" важность своих подразделений в войне РФ против Украины для того, чтобы его репутация как лояльного к российскому диктатору была на высшем уровне. Недавно он отметил работу одного из чеченских батальонов на Запорожском направлении.