Британские банки закрывают счета фирм, торгующих с Украиной, — Politico
Британские компании боятся торговать с Украиной. Все потому, что банки могут закрыть их счета. Финансовые учреждения перестраховываются из-за санкций, введенных против РФ, ведь часть украинских территорий временно находится под оккупацией.
Об этом пишет издание Politico.
Торговля из Украины
Сопредседатель Британско-украинской торговой палаты (BUCC) Бейт Томс в письме министру финансов Великобритании Эндрю Гриффиту написал, что британские фирмы все чаще "боятся торговать с Украиной из Великобритании" из-за риска потерять доступ к банковским услугам.
Компании жалуются, что их банковские счета были закрыты, а другие предприниматели жалуются на то, что их попытки открыть счета были отклонены. И все из-за ведения бизнеса в Украине.
"Проведение даже одной украинской транзакции может привести к закрытию счета. Британские банки, как правило, отказывают в открытии счетов, если предполагается какая-либо торговля с Украиной", — пишет в письме Бейт Томс.
В финансовых учреждениях отмечают, что должны соблюдать законодательные и регуляторные обязательства. В том числе, в вопросах соблюдения западных санкций против России, которая оккупировала часть Украины.
Напомним, в британской разведке объяснили, почему Кадыров "рекламирует" свои войска.
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