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"У Москві забагато подій": в ГУР прокоментували відпустку Кадирова

19 липня 2023 01:56
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Кадиров хворий та взяв відпустку: в ГУР розповіли подробиці
Рамзан Кадиров. Фото: РосЗМІ
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

В очільника Чечні Рамзана Кадирова проблеми зі здоровʼям, які намагаються вирішувати. Він регулярно літає за кордон, зокрема, з метою лікування. Однак офіційну відпустку він взяв через політичну складову та численні події у Москві.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів речник ГУР Андрій Юсов.

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"Кадиров живий, проблеми зі здоровʼям у нього є, їх намагаються вирішувати. Він регулярно літає за кордон, зокрема, з метою лікування. Нині Москва не забезпечує весь спектр медичних послуг російським віпам. Тому вони змушені їздити за кордон туди, куди ще можуть поїхати", — сказав Юсов.

Однак, за словами речника ГУР, відпустка Кадирова не зовсім повʼязана із його проблемами зі здоровʼям.

"Думаю, там є певна політична складова. Так багато подій у Москві відбувається, що іноді краще взяти відпустку", — уточнив спікер відомства.

Нагадаємо, за словами речник ГУР Андрія Юсова, на лікуванні також перебуває очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Є дані, що він приймає вітаміни та крапельниці, але не виключено, що це загострення онкології.

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