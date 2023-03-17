Як виглядає Буча сьогодні - репортаж з фото

Вулиця Вокзальна — чи не найвідоміша вулиця у світі через повномасштабне російське вторгнення

До кінця весни у Бучі мають завершити реконструкцію вулиці Вокзальна, де наразі капітальний ремонт роблять у 110 будинках. Деякі з них відбудовують з нуля, у декотрих перероблюють дах, покрівлі, фасади — все, що постраждало під час російського вторгнення у лютому-березні 2022 року. Відновлення планують завершити до кінця весни. Його фінансує американська некомерційна організація Global Empowerment Mission (GEM).

Новини.LIVE побували на місці відбудови, і ось як вона виглядає сьогодні.

Найзапекліші бої точилися у Бучі на вулиці Вокзальній

Вулиця Вокзальна — чи не найвідоміша вулиця у світі через повномасштабне російське вторгнення. Саме нею йшла 30-кілометрова колона російської техніки підрозділів вдв, що намагалася прорватися до Києва у перші дні війни.

Вулиця Вокзальна в Бучі 4 квітня 2022 року. Фото: УНІАН

Вулиця Вокзальна в Бучі, березень 2023 року

ЗСУ накрили її вранці 27 лютого 2022 року. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, її спалили українські військові, які добре грали в комп'ютерні ігри. Спершу поцілили по голові колони, далі у хвіст, через що колона зупинилася. В окупантів почалася паніка, а українські військові тим часом добили рештки колони. Допомагали їм у цьому місцеві жителі, зокрема, мешканці самої вулиці Вокзальна.

Загалом Вокзальна та перпендикулярна їй Яблунівська — головний епіцентр російського вторгнення та подальшої окупації Бучі. На Вокзальній точилися найпотужніші бої, а на сусідній Яблунівській окупанти розстрілювали цивільних зі снайперських гвинтівок. Саме ця вулиця із десятками вбитих бучан шокувала світ на початку квітня вже після деокупації.

І якщо будинки на Яблунівській ціліші, то на Вокзальній більшість інфраструктури була зруйнована через потужні військові бої. Десятки спалених та зруйнованих будинків, вибиті вікна, пошкоджені огорожі, покрівлі, подвір'я. Це лише невеликий список пошкоджень.

Будинок спалений, кума розстріляли

Бучанину Євгену Мельничуку пощастило, бо його будинок на Вокзальній постраждав частково. Побиті вікна та огорожа, а от сама будівля ціла. Чоловік теж називає це фартом, бо снаряди під час бою у лютому-березні тільки перелітали через його двір в обидва боки. Чого не скажеш, наприклад, про будинок його кумів. Він майже спалений, а кума розстріляли окупанти.

"З божою милістю мій будинок зберігся, але якраз майже навпроти нього згорів перший російський танк. Все перелітало через нас, а ми з сім'єю сиділи в погребі. Вижили. На цьогорічні новорічні свята сказали, що стартує проєкт з відбудови вулиці. Чесно, я вже ні на що не сподівався. Це як подарунок. Подав документи на заміну вікон та покрівлі, гроші виділили із бюджету. Ще трошки помародерили мене, вкрали інструменти, а от унітази і пральні машинки залишились на місці. Сусідка розповідала, що бурят, який вдерся до них у будинок, говорив: "Вы вообще офигели. У вас в беседке плитка. У меня в доме земляной пол". Думаю, ці буряти і вивозили пралки із Бучі", — припустив Євген.

Будинок Євгена

Євген із сім'єю, дружиною та двома дітьми, залишався у Бучі до 10 березня. Зізнається, йому досі не віриться, що це сталося саме з ним, і тепер все пережите виглядає як страшний сон. Але його молодша 6-річна донька боїться досі.

"Як чула гучні звуки — ще місяців два під стіл залазила. Зараз з бабусею у Литві, живуть у друзів. Дружина повернулась, а донька боїться. Трохи призабула, але досі згадує, як ми йшли через міни. І трупів тут просто капець скільки було. Ми закривали їй очі, щоб вона не бачила, але все рівно... Коли світ побачив ці жахіття (розстріли на вулиці Яблунівській. — Ред.), трупам було вже місяць. Їх розстріляли десь 2-3 березня", — додав Євген.

Скільки будинків у Бучі зруйнувала війна

Нагадаємо, окупація Бучі російськими військами тривала понад місяць. Бої тривали практично щоденно аж до 31 березня, коли російські війська покинули місто. За оцінками бучанської влади, у місті пошкоджено 2512 споруд, з яких 301 будівля зазнала повного або сильного руйнування. Збитки оцінюють у 5 млрд грн, з яких тільки 2,4 млрд грн у житловому фонді.

Загалом у Бучі зруйновано та пошкоджено 861 приватний будинок, 122 багатоквартирні будинки та 875 господарських будівель.

Реконструкція вулиці Вокзальної проводиться в рамках програми "Надія для Бучі". Основними партнерами у реалізації програми є Бучанська громада, ГО "Якість життя", Pioneer, United Way та Good 360. Серед донорів та партнерів діяльності GEM в Україні – понад 50 компаній та організацій.