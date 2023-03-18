Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Бучі масштабно відбудовують вулицю, де ЗСУ накрили величезну російську колону: фоторепортаж arrow

В Бучі масштабно відбудовують вулицю, де ЗСУ накрили величезну російську колону: фоторепортаж

18 березня 2023 12:30
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Буча відновлення Вокзальної та Яблуневської: фоторепортаж
У лютому-березні 2022 року тут точилися найзапекліші бої
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

До кінця весни у Бучі мають завершити реконструкцію вулиць Вокзальна та Яблуневська, капітальний ремонт тут ведуть у 110 будинках. Саме ці вулиці виявилися епіцентром війни та російського вторгнення у лютому-березні 2022 року.

Зокрема по Вокзальній кілометрові російські колони намагалися прорватися у бік Ірпеня та захопити Київ. А на Яблунівській, яка знаходиться перпендикулярно до Вокзальної, окупанти безжально розстрілювали цивільних. Масштаби цієї трагедії шокували світ 1 квітня після деокупації.

Читайте також:

Новини.LIVE побували на місці відбудови і ось як вона виглядає наразі.

Вулиця Вокзальна в Бучі

Вулиця Вокзальна в Бучі

Вулиця Вокзальна в Бучі

Вулиця Вокзальна в Бучі

Вулиця Вокзальна в Бучі

Вулиця Вокзальна в Бучі

Вулиця Вокзальна в Бучі

Вулиця Вокзальна в Бучі

Вулиця Вокзальна в Бучі

Вулиця Вокзальна в Бучі

Вулиця Вокзальна в Бучі

Вулиця Вокзальна в Бучі

Вулиця Вокзальна в Бучі

Вулиця Вокзальна в Бучі

Вулиця Вокзальна в Бучі

Вулиця Вокзальна в Бучі

Станом на середину березня 2023 року відновлення постраждалих вулиць у самому розпалі. Деякі будинки відбудовують з нуля, у деяких переробляють дах, покрівлі, фасади — все, що постраждало під час російського вторгнення.

Відновлення фінансує некомерційна американська організація Global Empowerment Mission (GEM).

Нагадаємо, у Києві повністю відбудували висотку на проспекті Валерія Лобановського 6а. Станом на сьогодні тут нічого не нагадує про влучення. Пофарбовані фасади, засклені вікна, виконані внутрішні роботи. Шість постраждалих квартир на верхніх поверхах повністю відновлено. Однак не всі господарі повернулися додому.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Ексклюзив

14:10"В моєї мами важка робота": одесити на день занурились у світ комунальників

14:07 Юсов пояснив, чому росія втратила вплив на українську економіку та логістику

13:49 У росії почали шукати наступника путіну після рішення суду Гааги, — Юсов

13:48 Північна Корея взялася лякати США 800-тисячною "армією" студентів і робітників

13:41 Скандал у волонтерському центрі: одеські поліцейські розпочали два кримінальні провадження

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:32 Тьєррі Анрі може очолити збірну Франції, але є нюанс

13:32 Подоляк розповів про "досягнення" росії з початку повномасштабного вторгнення

13:27 Докази воєнних злочинів рф шокували навіть досвідчених експертів: деталі

13:23 З квітня всі рецептурні ліки відпускатимуть за е-рецептом: що потрібно знати

13:05 Еліна Світоліна готується до першого турніру після річної паузи

Ексклюзив

14:10"В моєї мами важка робота": одесити на день занурились у світ комунальників

Новина з відео

12:30 "Намагаються замести сліди": чи вдасться рф знайти американський безпілотник в Чорному морі

Новина з відео

12:07 "Вернем свое": депутат російської думи шокував заявою про анексію територій Туреччини

Новина з відео

10:59Скандал у волонтерському центрі Одеси: погрози депутату та струс мозку в охоронця

Новина з відео

10:20Нічна атака дронами збільшує ймовірність ракетного обстрілу, — Гуменюк

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

10:10 Тренер гандбольного клуба "Одеса" Михайло Щукін пішов з життя: що він казав про війну

Новина з відео

06:14 Синхроністка Марта Федіна розповіла про блискучу перемогу на історичному етапі Кубку світу

Новина з відео

20:45Історичне рішення: Володимир Зеленський відреагував на ордер для путіна

Новина з відео

19:53 Окупант розповідає другу про "забиті" трьохсотими лікарні в рф та нестачу озброєння, — перехоплення

Новина з відео

19:36 Знижує цукор та "поганий" холестерин: який фрукт потрібно додати в раціон

12:00Чому у світі з'являється дедалі більше спалахів вірусів — аналіз вірусолога

Новина з фото

20:45 Джонні Депп та Ембер Герд "відпочивають": історія гучного розлучення Пола Маккартні

Ексклюзив

19:00Бучу майже не впізнати: як виглядає місто сьогодні — великий репортаж

Ексклюзив

18:00Чи будуть цьогоріч кавуни та скільки коштуватимуть овочі: прогнози посівної 2023

Ексклюзив

17:00Історія України не потрібна: одесити про скасування цього предмета з-поміж обов'язкових

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

14:35Суворий дрескод та брак фінансування: співпродюсер українського фільму про залаштунки премії "Оскар"

Ексклюзив

11:10Що потрібно Індії та Китаю від росії і чого очікувати від саміту НАТО: польський експерт про головне

Новина з фото

22:16 Від артистів кабаре до олімпійських чемпіонів: ці зірки змінили стать та стали відомими жінками

21:13 Якщо купувати, то саме зараз: важливий прогноз щодо курсу долара

Новина з фото

20:10 Спідня білизна та каміння з нирок: найдивакуватіші лоти від знаменитостей на аукціонах

Актуальне по темі

None 18 Березень 12:36

Бучу майже не впізнати: як виглядає місто сьогодні — великий репортаж

None 17 Березень 16:05

Прокуратура показала наслідки масованого обстрілу Харківської області

None 17 Березень 15:48

На Херсонщині мирний житель підірвався на російській міні

None 17 Березень 13:05

Ворог не припиняє обстрілювати Куп’янщину

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB