Буча відновлення Вокзальної та Яблуневської: фоторепортаж

В Бучі масштабно відбудовують вулицю, де ЗСУ накрили величезну російську колону: фоторепортаж
До кінця весни у Бучі мають завершити реконструкцію вулиць Вокзальна та Яблуневська, капітальний ремонт тут ведуть у 110 будинках. Саме ці вулиці виявилися епіцентром війни та російського вторгнення у лютому-березні 2022 року.
Зокрема по Вокзальній кілометрові російські колони намагалися прорватися у бік Ірпеня та захопити Київ. А на Яблунівській, яка знаходиться перпендикулярно до Вокзальної, окупанти безжально розстрілювали цивільних. Масштаби цієї трагедії шокували світ 1 квітня після деокупації.
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Новини.LIVE побували на місці відбудови і ось як вона виглядає наразі.
Станом на середину березня 2023 року відновлення постраждалих вулиць у самому розпалі. Деякі будинки відбудовують з нуля, у деяких переробляють дах, покрівлі, фасади — все, що постраждало під час російського вторгнення.
Відновлення фінансує некомерційна американська організація Global Empowerment Mission (GEM).
Нагадаємо, у Києві повністю відбудували висотку на проспекті Валерія Лобановського 6а. Станом на сьогодні тут нічого не нагадує про влучення. Пофарбовані фасади, засклені вікна, виконані внутрішні роботи. Шість постраждалих квартир на верхніх поверхах повністю відновлено. Однак не всі господарі повернулися додому.