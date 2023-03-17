Как выглядит Буча сегодня - репортаж с фото

Улица Вокзальная — самая известная улица в мире из-за полномасштабного российского вторжения

До конца весны в Буче должны завершить реконструкцию улицы Вокзальная, где капитальный ремонт ведут в 110 домах. Некоторые из них отстраивают с нуля, в других переделывают крышу, кровли, фасады — все, что пострадало во время российского вторжения в феврале-марте 2022 года. Восстановление планируется завершить к концу весны. Его финансирует некоммерческая американская организация Global Empowerment Mission (GEM).

Новини.LIVE побывали на месте восстановления, и вот как оно выглядит сейчас.

Самые ожесточенные бои шли в Буче на улице Вокзальной

Улица Вокзальная — самая известная улица в мире из-за полномасштабного российского вторжения. Именно по ней шла 30-километровая колонна российской техники подразделений вдв, пытавшаяся прорваться в Киев в первые дни войны.

Улица Вокзальная в Буче 4 апреля 2022 года. Фото: УНИАН

Улица Вокзальная в Буче, март 2023 года

ВСУ накрыли ее утром 27 февраля 2022 года. По словам министра обороны Алексея Резникова, ее сожгли украинские военные, хорошо игравшие в компьютерные игры. Сначала попали по голове колонны, потом в хвост, из-за чего колонна остановилась. У оккупантов началась паника, а украинские военные в это время добили остатки колонны. Помогали им в этом местные жители, в частности, жители Вокзальной.

В целом улица Вокзальная и перпендикулярна ей Яблунивская — главный эпицентр российского вторжения и последующей оккупации Бучи. На Вокзальной шли самые ожесточенные бои, а на соседней Яблунивской оккупанты расстреливали гражданских из снайперских винтовок. Именно эта улица с десятками убитых бучан шокировала мир в начале апреля уже после деоккупации.

И если дома на Яблунивской более или менее целые, то на Вокзальной большинство инфраструктуры было разрушено из-за мощных боев. Десятки сожженных и разрушенных домов, выбиты окна, повреждены ограждения, кровли, двор. Это всего лишь небольшой список повреждений.

Дом сожжен, кума расстреляли

Бучанину Евгению Мельничуку повезло, потому что его дом на Вокзальной пострадал частично. Побиты окна и забор, а вот само здание целое. Мужчина называет это фартом, потому что снаряды во время боя в феврале-марте только перелетали через его двор в обе стороны. Чего не скажешь, например, о доме его кумовьев. Он почти сожжен, а кума расстреляли оккупанты.

"С божьей милостью мой дом сохранился, но как раз почти напротив него сгорел первый российский танк. Все перелетало через нас, а мы с семьей сидели в погребе. Выжили. На нынешние новогодние праздники сказали, что стартует проект по восстановлению улицы. Честно, я уже ни на что не надеялся. Это как подарок. Подал документы на замену окон и кровли, деньги выделили из бюджета. Еще немного помародерили меня, украли инструменты, а вот унитазы и стиральные машинки остались на месте. Соседка рассказывала, что бурят, какой ворвался к ним в дом, говорил: "Вы вообще офигели. У вас в беседке плитка. У меня в доме земляной пол". Думаю, эти буряты и вывозили стиралки из Бучи", — предположил Евгений.

Дом Евгения

Евгений с семьей, женой и двумя детьми, оставался в Буче до 10 марта. Признается, ему до сих пор не верится, что это случилось именно с ним, и теперь все пережитое выглядит как страшный сон. Но его младшая 6-летняя дочь боится до сих пор.

"Когда слышала громкие звуки — еще месяца два под стол залезала. Сейчас с бабушкой в Литве, живут у друзей. Жена вернулась, а дочь боится. Немного подзабыла, но до сих пор вспоминает, как мы шли через мины. И трупов здесь просто капец сколько было. Мы закрывали ей глаза, чтобы она не видела, но все равно... Когда мир увидел эти ужасы (расстрелы на улице Яблунивской. — Ред.), трупам был уже месяц. Их расстреляли где-то 2-3 марта", — добавил Евгений.

Сколько домов в Буче разрушила война

Напомним, оккупация Бучи российскими войсками продолжалась больше месяца. Бои продолжались практически ежедневно до 31 марта, когда российские войска покинули город. По оценкам бучанской власти, в городе повреждено 2512 сооружений, из которых 301 здание полностью или сильно разрушено. Ущерб оценивается в 5 млрд грн, из которых только 2,4 млрд грн в жилищном фонде.

Всего в Буче разрушены и повреждены 861 частный дом, 122 многоквартирных дома и 875 хозяйственных зданий.

Реконструкция улицы Вокзальной проводится в рамках программы "Надежда для Бучи". Основными партнерами по реализации программы являются Бучанская громада, ОО "Качество жизни", Pioneer, United Way и Good 360. Среди доноров и партнеров деятельности GEM в Украине — более 50 компаний и организаций.