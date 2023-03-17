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Бучу почти не узнать: как выглядит город сегодня — большой репортаж

17 марта 2023 19:00
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Как выглядит Буча сегодня - репортаж с фото
Улица Вокзальная — самая известная улица в мире из-за полномасштабного российского вторжения
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

До конца весны в Буче должны завершить реконструкцию улицы Вокзальная, где капитальный ремонт ведут в 110 домах. Некоторые из них отстраивают с нуля, в других переделывают крышу, кровли, фасады — все, что пострадало во время российского вторжения в феврале-марте 2022 года. Восстановление планируется завершить к концу весны. Его финансирует некоммерческая американская организация Global Empowerment Mission (GEM).

Новини.LIVE побывали на месте восстановления, и вот как оно выглядит сейчас.

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Самые ожесточенные бои шли в Буче на улице Вокзальной

Улица Вокзальная — самая известная улица в мире из-за полномасштабного российского вторжения. Именно по ней шла 30-километровая колонна российской техники подразделений вдв, пытавшаяся прорваться в Киев в первые дни войны.

Вулиця Вокзальна в Бучі
Улица Вокзальная в Буче 4 апреля 2022 года. Фото: УНИАН
Вулиця Вокзальна в Бучі
Улица Вокзальная в Буче, март 2023 года

ВСУ накрыли ее утром 27 февраля 2022 года. По словам министра обороны Алексея Резникова, ее сожгли украинские военные, хорошо игравшие в компьютерные игры. Сначала попали по голове колонны, потом в хвост, из-за чего колонна остановилась. У оккупантов началась паника, а украинские военные в это время добили остатки колонны. Помогали им в этом местные жители, в частности, жители Вокзальной.

В целом улица Вокзальная и перпендикулярна ей Яблунивская — главный эпицентр российского вторжения и последующей оккупации Бучи. На Вокзальной шли самые ожесточенные бои, а на соседней Яблунивской оккупанты расстреливали гражданских из снайперских винтовок. Именно эта улица с десятками убитых бучан шокировала мир в начале апреля уже после деоккупации.

Вулиця Яблунівська в Бучі

И если дома на Яблунивской более или менее целые, то на Вокзальной большинство инфраструктуры было разрушено из-за мощных боев. Десятки сожженных и разрушенных домов, выбиты окна, повреждены ограждения, кровли, двор. Это всего лишь небольшой список повреждений.

Вулиця Вокзальна в Бучі

Дом сожжен, кума расстреляли

Бучанину Евгению Мельничуку повезло, потому что его дом на Вокзальной пострадал частично. Побиты окна и забор, а вот само здание целое. Мужчина называет это фартом, потому что снаряды во время боя в феврале-марте только перелетали через его двор в обе стороны. Чего не скажешь, например, о доме его кумовьев. Он почти сожжен, а кума расстреляли оккупанты.

Вулиця Вокзальна в Бучі

"С божьей милостью мой дом сохранился, но как раз почти напротив него сгорел первый российский танк. Все перелетало через нас, а мы с семьей сидели в погребе. Выжили. На нынешние новогодние праздники сказали, что стартует проект по восстановлению улицы. Честно, я уже ни на что не надеялся. Это как подарок. Подал документы на замену окон и кровли, деньги выделили из бюджета. Еще немного помародерили меня, украли инструменты, а вот унитазы и стиральные машинки остались на месте. Соседка рассказывала, что бурят, какой ворвался к ним в дом, говорил: "Вы вообще офигели. У вас в беседке плитка. У меня в доме земляной пол". Думаю, эти буряты и вывозили стиралки из Бучи", — предположил Евгений.

Вулиця Вокзальна в Бучі
Дом Евгения

Евгений с семьей, женой и двумя детьми, оставался в Буче до 10 марта. Признается, ему до сих пор не верится, что это случилось именно с ним, и теперь все пережитое выглядит как страшный сон. Но его младшая 6-летняя дочь боится до сих пор.

"Когда слышала громкие звуки — еще месяца два под стол залезала. Сейчас с бабушкой в Литве, живут у друзей. Жена вернулась, а дочь боится. Немного подзабыла, но до сих пор вспоминает, как мы шли через мины. И трупов здесь просто капец сколько было. Мы закрывали ей глаза, чтобы она не видела, но все равно... Когда мир увидел эти ужасы (расстрелы на улице Яблунивской. — Ред.), трупам был уже месяц. Их расстреляли где-то 2-3 марта", — добавил Евгений.

 

Вулиця Вокзальна в Бучі

Сколько домов в Буче разрушила война

Напомним, оккупация Бучи российскими войсками продолжалась больше месяца. Бои продолжались практически ежедневно до 31 марта, когда российские войска покинули город. По оценкам бучанской власти, в городе повреждено 2512 сооружений, из которых 301 здание полностью или сильно разрушено. Ущерб оценивается в 5 млрд грн, из которых только 2,4 млрд грн в жилищном фонде.

Вулиця Вокзальна в Бучі

Всего в Буче разрушены и повреждены 861 частный дом, 122 многоквартирных дома и 875 хозяйственных зданий.

Вулиця Вокзальна в Бучі

Реконструкция улицы Вокзальной проводится в рамках программы "Надежда для Бучи". Основными партнерами по реализации программы являются Бучанская громада, ОО "Качество жизни", Pioneer, United Way и Good 360. Среди доноров и партнеров деятельности GEM в Украине — более 50 компаний и организаций.

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