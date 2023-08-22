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Буданов анонсував неприємні новини для росіян в окупованому Криму

22 серпня 2023 17:57
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Буданов анонсував неприємні новини для росіян в окупованому Криму
Начальник ГУР МО України Кирило Буданов. Фото: скриншот з відео ITV
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що у Криму багато людей чекають на його деокупацію. Проте є і ті, хто боїться цього. 

Про це він сказав у коментарі журналістам ITV в Ірпені, де проходитиме третій саміт Кримської платформи.

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Надія для жителів Криму

"Ті громадяни, хто упродовж усього періоду російської окупації живе надією на звільнення, мусять відчувати, що цей процес триває. Потрібно дати їм впевненість у тому, що їхні надії не марні. Ось для того ми й маємо проводити такі заходи, як Кримська платформа, заходи, скажімо так, з рухом опору на тимчасово окупованих територіях", — наголосив він.

Знищення загарбників на півострові

За його словами, українські воїни повинні знищувати окупантів у захопленому ними Криму. 

"Що, в принципі робиться, ви це бачите і на днях ще побачите", — додав Буданов. 

Нагадаємо, раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів про співпрацю України з Болгарією щодо озброєнь.

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