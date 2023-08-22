Буданов анонсував неприємні новини для росіян в окупованому Криму
Начальник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що у Криму багато людей чекають на його деокупацію. Проте є і ті, хто боїться цього.
Про це він сказав у коментарі журналістам ITV в Ірпені, де проходитиме третій саміт Кримської платформи.
Надія для жителів Криму
"Ті громадяни, хто упродовж усього періоду російської окупації живе надією на звільнення, мусять відчувати, що цей процес триває. Потрібно дати їм впевненість у тому, що їхні надії не марні. Ось для того ми й маємо проводити такі заходи, як Кримська платформа, заходи, скажімо так, з рухом опору на тимчасово окупованих територіях", — наголосив він.
Знищення загарбників на півострові
За його словами, українські воїни повинні знищувати окупантів у захопленому ними Криму.
"Що, в принципі робиться, ви це бачите і на днях ще побачите", — додав Буданов.
Нагадаємо, раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів про співпрацю України з Болгарією щодо озброєнь.