Буданов оцінив партнерство України з Болгарією

Керівник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів про співпрацю України з Болгарією щодо озброєнь.

Про це Кирило Буданов сказав в інтерв'ю bTV.

Читайте також:

Партнерство України та Болгарії

Буданов відповів на питання, як він оцінює партнерство з Болгарією. Він сказав, що "дуже високо".

"Ваша країна надала нам значний обсяг озброєння, але головне, що вона збільшує обсяги виробництва нових боєприпасів", — наголосив Буданов.

За словами керівника ГУР МО, потреби дуже великі, тому для України це дуже багато в чому є питанням виживання.

"Україна завжди пам'ятатиме і буде вдячна за ту допомогу, яку нам надала Болгарія та її керівництво", — додав Буданов.

Нагадаємо, Болгарія планує передати на потреби Збройних сил України близько 100 одиниць бронетехніки. Натомість болгари попросять як компенсацію новіші зразки у США.

Також ми писали, що у Болгарії вже почали готувати наступний пакет військової допомоги для України. Проте, коли саме буде допомога, ще невідомо.