Буданов оцінив партнерство України з Болгарією
Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів про співпрацю України з Болгарією щодо озброєнь.
Про це Кирило Буданов сказав в інтерв'ю bTV.
Партнерство України та Болгарії
Буданов відповів на питання, як він оцінює партнерство з Болгарією. Він сказав, що "дуже високо".
"Ваша країна надала нам значний обсяг озброєння, але головне, що вона збільшує обсяги виробництва нових боєприпасів", — наголосив Буданов.
За словами керівника ГУР МО, потреби дуже великі, тому для України це дуже багато в чому є питанням виживання.
"Україна завжди пам'ятатиме і буде вдячна за ту допомогу, яку нам надала Болгарія та її керівництво", — додав Буданов.
Нагадаємо, Болгарія планує передати на потреби Збройних сил України близько 100 одиниць бронетехніки. Натомість болгари попросять як компенсацію новіші зразки у США.
Також ми писали, що у Болгарії вже почали готувати наступний пакет військової допомоги для України. Проте, коли саме буде допомога, ще невідомо.