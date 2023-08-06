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Буданов оцінив партнерство України з Болгарією

6 серпня 2023 13:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Буданов оцінив партнерство України з Болгарією
Керівник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів про співпрацю України з Болгарією щодо озброєнь. 

Про це Кирило Буданов сказав в інтерв'ю bTV.

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Буданов відповів на питання, як він оцінює партнерство з Болгарією. Він сказав, що "дуже високо".

"Ваша країна надала нам значний обсяг озброєння, але головне, що вона збільшує обсяги виробництва нових боєприпасів", — наголосив Буданов.

За словами керівника ГУР МО, потреби дуже великі, тому для України це дуже багато в чому є питанням виживання. 

"Україна завжди пам'ятатиме і буде вдячна за ту допомогу, яку нам надала Болгарія та її керівництво", — додав Буданов.

Нагадаємо, Болгарія планує передати на потреби Збройних сил України близько 100 одиниць бронетехніки. Натомість болгари попросять як компенсацію новіші зразки у США.

Також ми писали, що у Болгарії вже почали готувати наступний пакет військової допомоги для України. Проте, коли саме буде допомога, ще невідомо. 

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