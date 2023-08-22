Буданов анонсировал неприятные новости для россиян в оккупированном Крыму

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов. Фото: скриншот с видео ITV

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что в Крыму многие ждут его деоккупацию. Однако есть и те, кто этого боится.

Об этом он сказал в комментарии журналистам ITV в Ирпене, где пройдет третий саммит Крымской платформы.

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Надежда для жителей Крыма

"Те граждане, которые на протяжении всего периода российской оккупации живут надеждой на освобождение, должны чувствовать, что этот процесс продолжается. Нужно дать им уверенность в том, что их надежды не напрасны. Вот для того мы и должны проводить такие мероприятия, как Крымская платформа, меры, скажем так, с движением сопротивления на временно оккупированных территориях", — подчеркнул он.

Уничтожение захватчиков на полуострове

По его словам, украинские воины должны уничтожать оккупантов в захваченном ими Крыму.

"Что, в принципе делается, вы это видите и на днях еще увидите", — добавил Буданов.

Напомним, ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал о сотрудничестве Украины с Болгарией по вооружениям.