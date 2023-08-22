Буданов анонсировал неприятные новости для россиян в оккупированном Крыму
Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что в Крыму многие ждут его деоккупацию. Однако есть и те, кто этого боится.
Об этом он сказал в комментарии журналистам ITV в Ирпене, где пройдет третий саммит Крымской платформы.
Надежда для жителей Крыма
"Те граждане, которые на протяжении всего периода российской оккупации живут надеждой на освобождение, должны чувствовать, что этот процесс продолжается. Нужно дать им уверенность в том, что их надежды не напрасны. Вот для того мы и должны проводить такие мероприятия, как Крымская платформа, меры, скажем так, с движением сопротивления на временно оккупированных территориях", — подчеркнул он.
Уничтожение захватчиков на полуострове
По его словам, украинские воины должны уничтожать оккупантов в захваченном ими Крыму.
"Что, в принципе делается, вы это видите и на днях еще увидите", — добавил Буданов.
Напомним, ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал о сотрудничестве Украины с Болгарией по вооружениям.