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Буданов попередив українців про запас "Калібрів" у росіян

31 березня 2024 13:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Буданов попередив українців про запас "Калібрів" у росіян
Очільник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: "Українська правда"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російський флот накопичував крилаті ракети "Калібр". Ймовірно, ворог може використати їх проти України найближчим часом.

Про це Кирило Буданов сказав в ефірі телемарафону у неділю, 31 березня.

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"Калібри накопичувалися весь цей період. Вони абсолютно готові до застосування", — наголосив Буданов.

За його словами, окупанти прийняли рішення використовувати крилаті ракети Х-101 замість "Калібрів", оскільки вони є ефективнішими.

"Найближчим часом, я думаю, ми знову побачимо "Калібри", тому що кількість Х-101 значно скоротилася... Є нормативно-правові акти, документи, рішення і т.д. Перше — це поновити запас ракет флоту, бо вони значно на той час скоротилися. Це завдання вони виконали. Тобто зараз вони технічно готові до їх застосування. Поки флот накопичував свої ракети, Повітряно-космічні сили РФ використовували Х-101", — розповів очільник ГУР МО.

Нагадаємо, російські війська протягом минулої доби завдали 343 удари по восьми населених пунктах Запорізької області. Внаслідок цього поранення отримала 12-річна дитина.

Також російські окупанти зранку 31 березня атакували Львівську область. Вони зруйнували адміністративну будівлю та вбили чоловіка.

Міноборони
Україна
Кирило Буданов
ракети
ГУР

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