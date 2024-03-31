Буданов попередив українців про запас "Калібрів" у росіян
Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російський флот накопичував крилаті ракети "Калібр". Ймовірно, ворог може використати їх проти України найближчим часом.
Про це Кирило Буданов сказав в ефірі телемарафону у неділю, 31 березня.
Накопичення "Калібрів" у росіян
"Калібри накопичувалися весь цей період. Вони абсолютно готові до застосування", — наголосив Буданов.
За його словами, окупанти прийняли рішення використовувати крилаті ракети Х-101 замість "Калібрів", оскільки вони є ефективнішими.
"Найближчим часом, я думаю, ми знову побачимо "Калібри", тому що кількість Х-101 значно скоротилася... Є нормативно-правові акти, документи, рішення і т.д. Перше — це поновити запас ракет флоту, бо вони значно на той час скоротилися. Це завдання вони виконали. Тобто зараз вони технічно готові до їх застосування. Поки флот накопичував свої ракети, Повітряно-космічні сили РФ використовували Х-101", — розповів очільник ГУР МО.
Нагадаємо, російські війська протягом минулої доби завдали 343 удари по восьми населених пунктах Запорізької області. Внаслідок цього поранення отримала 12-річна дитина.
Також російські окупанти зранку 31 березня атакували Львівську область. Вони зруйнували адміністративну будівлю та вбили чоловіка.
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