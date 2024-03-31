Буданов предупредил украинцев о запасе "Калибров" у россиян

Глава ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: "Украинская правда"

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российский флот накапливал крылатые ракеты "Калибр". Вероятно, враг может использовать их против Украины в ближайшее время.

Об этом Кирилл Буданов сказал в эфире телемарафона в воскресенье, 31 марта.

Читайте также:

Накопление "Калибров" у россиян

"Калибры накапливались весь этот период. Они абсолютно готовы к применению", — подчеркнул Буданов.

По его словам, оккупанты приняли решение использовать крылатые ракеты Х-101 вместо "Калибров", поскольку они более эффективны.

"В ближайшее время, я думаю, мы снова увидим "Калибры", потому что количество Х-101 значительно сократилось... Есть нормативно-правовые акты, документы, решения и т.д. Первое — это восстановить запас ракет флота, потому что они значительно в то время сократились. Эту задачу они выполнили. То есть сейчас они технически готовы к их применению. Пока флот накапливал свои ракеты, Воздушно-космические силы РФ использовали Х-101", — рассказал глава ГУР МО.

Напомним, российские войска за прошедшие сутки нанесли 343 удара по восьми населенным пунктам Запорожской области. В результате этого ранения получил 12-летний ребенок.

Также российские оккупанты утром 31 марта атаковали Львовскую область. Они разрушили административное здание и убили мужчину.