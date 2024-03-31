На Запоріжжі лунали вибухи — травмовано 12-річну дитину

Наслідки обстрілів. Ілюстративне фото: Telegram/ Анатолій Куртєв

Російські війська протягом минулої доби завдали 343 удари по восьми населених пунктах Запорізької області. Внаслідок цього поранення отримала 12-річна дитина.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров в Telegram.

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"12-річна дитина травмована внаслідок обстрілу військами РФ Пологівського району", — йдеться у повідомленні.

Також окупанти здійснили авіаційний удар по Малинівці та запустили 47 дронів по Червонодніпровці, Гуляйполю, Левадному, Роботиному, Малій Токмачці, Малинівці та Новоандріївці.

Водночас росіяни п'ять разів обстріляли Левадне та Роботине з РСЗВ.

Воронка від обстрілів. Фото: Федоров

Крім того, за допомогою артилерії ворог 290 разів атакував Гуляйполе, Малу Токмачку, Роботине, Новоандріївку, Малинівку, Долинку та Левадне.

Федоров розповів, що надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Скриншот допису Федорова

Раніше Федоров повідомляв, що ворог активізував удари по Запорізькій області. Протягом минулої доби там був контужений хлопчик, його ушпиталили.

Також ми писали, що 28 березня Росія атакувала Запоріжжя. Ворожий обстріл пошкодив велику кількість приватних будинків, дві людини отримали травми.