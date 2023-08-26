Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Буданов розповів, чи був Керченський міст метою ЗСУ під час останньої атаки arrow

Буданов розповів, чи був Керченський міст метою ЗСУ під час останньої атаки

26 серпня 2023 19:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Буданов розповів, чи був Керченський міст метою ЗСУ під час останньої атаки
Керченський міст. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Останні атаки Збройних сил України не були націлені на Керченський міст. Запущена ракета збилася зі шляху через запуск чотирьох протиповітряних ракет російською стороною.

Про це повідомив голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Читайте також:

Буданов про атаку на Керченський міст

"Цей ракетний удар не завдав серйозної шкоди мосту. Початкова траєкторія ракети була іншою, не націлена на міст. Однак через вплив протиракет росіян, ракета все ж таки торкнулася його. Але ця шкода не порівняти з панікою серед місцевого населення, викликаною використанням димових завіс ", — зазначив Буданов.

На питання про те, чи можуть димові завіси служити захистом від ракет чи дронів, Буданов вказав на слабку ефективність такого заходу. За його словами, навіть якщо ракета "втратить орієнтацію" через дим, на такій близькій відстані це практично не вплине на її траєкторію.

Крім того, він наголосив, що різні перепони чи затоплені кораблі в районі мосту можуть створити проблеми для оборонних дій, але не можуть їх повністю паралізувати.

Щодо охорони мосту, Буданов підтвердив, що українська сторона в курсі заходів безпеки, які вживають росіяни.

Нагадаємо, що на початку серпня цього року було пошкоджено понтонні кримські мости через міста Чонгар та Генічеськ. У такому стані вони навряд чи витримають важке навантаження.

Також ми повідомляли, що 22 серпня у Криму пролунали вибухи. Після цього рух Керченським мостом зупинили.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Бабка надвоє ворожила: які шанси в Арестовича лідирувати на виборах

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз