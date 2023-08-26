Буданов розповів, чи був Керченський міст метою ЗСУ під час останньої атаки

Керченський міст. Фото: росЗМІ

Останні атаки Збройних сил України не були націлені на Керченський міст. Запущена ракета збилася зі шляху через запуск чотирьох протиповітряних ракет російською стороною.

Про це повідомив голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

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"Цей ракетний удар не завдав серйозної шкоди мосту. Початкова траєкторія ракети була іншою, не націлена на міст. Однак через вплив протиракет росіян, ракета все ж таки торкнулася його. Але ця шкода не порівняти з панікою серед місцевого населення, викликаною використанням димових завіс ", — зазначив Буданов.

На питання про те, чи можуть димові завіси служити захистом від ракет чи дронів, Буданов вказав на слабку ефективність такого заходу. За його словами, навіть якщо ракета "втратить орієнтацію" через дим, на такій близькій відстані це практично не вплине на її траєкторію.

Крім того, він наголосив, що різні перепони чи затоплені кораблі в районі мосту можуть створити проблеми для оборонних дій, але не можуть їх повністю паралізувати.

Щодо охорони мосту, Буданов підтвердив, що українська сторона в курсі заходів безпеки, які вживають росіяни.

Нагадаємо, що на початку серпня цього року було пошкоджено понтонні кримські мости через міста Чонгар та Генічеськ. У такому стані вони навряд чи витримають важке навантаження.

Також ми повідомляли, що 22 серпня у Криму пролунали вибухи. Після цього рух Керченським мостом зупинили.