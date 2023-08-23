Россияне имеют серьезные проблемы с логистикой в Крыму, — разведка Британии

Поврежденный Крымский мост в результате удара. Фото: google

В начале августа этого года были повреждены понтонные крымские мосты через города Чонгар и Геническ. В таком состоянии они вряд ли выдержат нагрузку тяжелой техникой.

Об этом сообщает разведка Британии.

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По словам экспертов, если рассматривать со стороны логистики, то поврежденные мосты в Крыму уже не столь надежны. Ведь вряд ли выдержат нагрузку тяжелой техникой и боеприпасами, которые РФ пытается передислоцировать. Поэтому россияне могут полагаться только на один "маршрут".

"Там образовались узкие места. Это означает, что российские силы частично полагаются на длинную дорогу через Армянск. Это придает дополнительные трудности логистической сети России на юге", — говорится в сообщении.

В разведке утверждают, что россияне продолжают строить переправы на границе с югом Украины и Крымом.

Сообщения разведки. Фото: скриншот

Напомним, вечером, 22 августа, в Крыму прогремели взрывы. После этого движение Керченским мостом остановили.

Также мы писали, что утром, 23 августа, во временно оккупированном Крыму прогремели несколько мощных взрывов. Это произошло в Оленовке Черноморского района полуострова. В результате был уничтожен российский комплекс С-400, а также находившийся там ракеты и личный состав оккупантов.