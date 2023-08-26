Буданов рассказал, был ли Керченский мост целью ВСУ во время последней атаки

Керченский мост. Фото: росСМИ

Последнее атаки Вооруженных сил Украины не были нацелены на Керченский мост. Запущенная ракета сбилась с пути из-за запуска четырех противовоздушных ракет российской стороной.

Об этом сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Читайте также:

Буданов про атаку на Керченский мост

"Этот ракетный удар не принес серьезного ущерба мосту. Изначальная траектория ракеты была иной, не нацелена на мост. Однако из-за воздействия противоракет россиян, ракета все же коснулась его. Но этот урон не сравним с паникой среди местного населения, вызванной использованием дымовых завес", — отметил Буданов.

На вопрос о том, могут ли дымовые завесы служить защитой от ракет или дронов, Буданов указал на слабую эффективность такой меры. По его словам, даже если ракета "потеряет ориентацию" из-за дыма, на таком близком расстоянии это практически не повлияет на ее траекторию.

Кроме того, он подчеркнул, что различные преграды или затопленные корабли в районе моста могут создать проблемы для оборонительных действий, но не могут их полностью парализовать.

Касаемо охраны моста, Буданов подтвердил, что украинская сторона в курсе мер безопасности, принимаемых россиянами.

Напомним, что в начале августа этого года были повреждены понтонные крымские мосты через города Чонгар и Геническ. В таком состоянии они вряд ли выдержат нагрузку тяжелой техникой.

Также мы сообщали, что 22 августа, в Крыму прогремели взрывы. После этого движение Керченским мостом остановили.