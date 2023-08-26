Буданов рассказал, был ли Керченский мост целью ВСУ во время последней атаки
Последнее атаки Вооруженных сил Украины не были нацелены на Керченский мост. Запущенная ракета сбилась с пути из-за запуска четырех противовоздушных ракет российской стороной.
Об этом сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
Буданов про атаку на Керченский мост
"Этот ракетный удар не принес серьезного ущерба мосту. Изначальная траектория ракеты была иной, не нацелена на мост. Однако из-за воздействия противоракет россиян, ракета все же коснулась его. Но этот урон не сравним с паникой среди местного населения, вызванной использованием дымовых завес", — отметил Буданов.
На вопрос о том, могут ли дымовые завесы служить защитой от ракет или дронов, Буданов указал на слабую эффективность такой меры. По его словам, даже если ракета "потеряет ориентацию" из-за дыма, на таком близком расстоянии это практически не повлияет на ее траекторию.
Кроме того, он подчеркнул, что различные преграды или затопленные корабли в районе моста могут создать проблемы для оборонительных действий, но не могут их полностью парализовать.
Касаемо охраны моста, Буданов подтвердил, что украинская сторона в курсе мер безопасности, принимаемых россиянами.
Напомним, что в начале августа этого года были повреждены понтонные крымские мосты через города Чонгар и Геническ. В таком состоянии они вряд ли выдержат нагрузку тяжелой техникой.
Также мы сообщали, что 22 августа, в Крыму прогремели взрывы. После этого движение Керченским мостом остановили.