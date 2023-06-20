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Буданов розповів нові деталі підриву росіянами Каховської ГЕС

20 червня 2023 22:36
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Буданов розповів нові деталі підриву росіянами Каховської ГЕС
Керівник української розвідки Кирило Буданов. Фото: РБК-Україна
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Незадовго перед підривом дамби українська розвідка з'ясувала, що по радіозв’язку було зафіксовано команду російським військовим залишити територію станції. Росіяни зруйнували Каховське ГЕС свідомо.

Про це заявив Керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов в ефірі телемарафону. 

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Буданов заявив, що ця штучна техногенна катастрофа — терористичний акт проти України і прямий екоцид, який Росія здійснює свідомо. Всі інші чутки, плітки, що було інакше — не відповідають дійсності.  

"Є багато фактів, які прямо показують, як все це відбувалося. Найцікавіше, що за пів години до підриву по радіомережі вийшли на підрозділ, який знаходився на Каховській ГЕС і сказали дуже швидко зібратися і покинути цю територію. Водночас була група спеціального призначення. І після цього відбулося те що відбулося", — розповів керівник ГУР. 

Проте всі підрозділи окупантів, які знаходилися поряд не знали про те, що відбудеться підрив. Ця подія застала їх зненацька.

Нагадаємо, 20 червня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов та перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова зустрілись із послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі. Попри російські фейки про смерть та поранення голови української розвідки він живий та здоровий.

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