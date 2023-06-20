Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Буданов рассказал новые детали подрыва россиянами Каховской ГЭС arrow

Буданов рассказал новые детали подрыва россиянами Каховской ГЭС

20 июня 2023 22:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Буданов рассказал новые детали подрыва россиянами Каховской ГЭС
Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов. Фото: РБК-Украина
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Незадолго перед подрывом дамбы украинская разведка выяснила, что по радиосвязи была зафиксирована команда российским военным покинуть территорию станции. Россияне разрушили Каховскую ГЭС сознательно.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

Читайте также:

Новые детали подрыва Каховской ГЭС

Буданов заявил, что эта искусственная техногенная катастрофа — террористический акт против Украины и прямой экоцид, совершаемый Россией сознательно. Все остальные слухи, сплетни, что было иначе, не соответствуют действительности.

"Есть много фактов, прямо показывающих, как все это происходило. Самое интересное, что за полчаса до подрыва по радиосети вышли на подразделение, которое находилось на Каховской ГЭС и сказали очень быстро собраться и покинуть эту территорию. В то же время была группа специального назначения. И после этого произошло то, что произошло", — рассказал руководитель ГУР.

Однако все подразделения, находившихся рядом оккупантов, не знали о том, что произойдет подрыв. Это событие застало их врасплох.

Напомним, 20 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов и первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова встретились с послом Японии в Украине Мацудой Кунинори. Несмотря на российские фейки о смерти и ранении главы украинской разведки, он жив и здоров.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас