Буданов рассказал новые детали подрыва россиянами Каховской ГЭС

Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов. Фото: РБК-Украина

Незадолго перед подрывом дамбы украинская разведка выяснила, что по радиосвязи была зафиксирована команда российским военным покинуть территорию станции. Россияне разрушили Каховскую ГЭС сознательно.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

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Буданов заявил, что эта искусственная техногенная катастрофа — террористический акт против Украины и прямой экоцид, совершаемый Россией сознательно. Все остальные слухи, сплетни, что было иначе, не соответствуют действительности.

"Есть много фактов, прямо показывающих, как все это происходило. Самое интересное, что за полчаса до подрыва по радиосети вышли на подразделение, которое находилось на Каховской ГЭС и сказали очень быстро собраться и покинуть эту территорию. В то же время была группа специального назначения. И после этого произошло то, что произошло", — рассказал руководитель ГУР.

Однако все подразделения, находившихся рядом оккупантов, не знали о том, что произойдет подрыв. Это событие застало их врасплох.

Напомним, 20 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов и первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова встретились с послом Японии в Украине Мацудой Кунинори. Несмотря на российские фейки о смерти и ранении главы украинской разведки, он жив и здоров.