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Буданов розповів про невдалий наступ окупантів та їх подальші дії на фронті

17 квітня 2023 23:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Буданов розповів про невдалий наступ окупантів та їх подальші дії на фронті
Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Фото: "Українська правда"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Наприкінці березня цього року провалилася чергова спроба "зимово-весняного" наступу російських окупантів. Тепер ворог перейшов до оборони майже на всій лінії фронту.

Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю Radio NV.

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Російський наступ провалився

Буданов розповів, що 31 березня окупанти хотіли вийти на адмінкордони Донецької та Луганської області.

"Знову ж таки, це вже навіть не п'ята спроба, яка провалилася. Наступального потенціального для проведення стратегічної наступальної операції в Росії станом на зараз немає і найближчим часом не буде. Це перше, що потрібно сказати", — наголосив Буданов.

Росія перейшла до стратегічної оборонної операції

Керівник ГУР МО розповів, що наразі завдання російських окупантів — це утримати захоплені території і зірвати українську контрнаступальну операцію.

"Ось всі завдання, які вони вирішують. Виключенням є два райони: спроба захопити Бахмут, але тут також треба відверто сказати, що Бахмут вони захоплюють із червня 2022 року. Тому, скоро буде вже календарний рік, як вони його захоплюють. Там ситуація складна, але Бахмут, як стояв, так і стоїть. Друге: спроба зробити напівохоплення Авдіївки з північного боку, але там поряд знаходиться Мар'їнка", — додав Буданов.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов вважає, що Росія найбільше виграє від масштабного витоку урядових таємниць США. На думку очільника української військової розвідки, Росія сподівається, що оприлюднення документів, зокрема, про контрнаступ українських військових зашкодить відносинам між Україною та США.

Також ми писали, Буданов заявляв, що Росія у зв'язку з загарбницькою війною проти України витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів. Економіка РФ не здатна буде забезпечувати ведення агресивної війни в Україні уже через три місяці.

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