"Какого х*я мы тут": окупант обурився своєю присутністю у Харківській області

Російський окупант на війні України. Фото: росЗМІ

Військовослужбовець Російської Федерації обурився своєю присутністю у Харківській області. Він розповів, що боїться бути отруєним на окупованих територіях, де українці негативно налаштовані до росіян.

Чергове перехоплення окупантів опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

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Перехоплена розмова окупанта:

— Від вас там якесь місто чи селище далеко?, — співрозмовниця окупанта.

— Ну ні, не далеко, але всі ці селища вони хохляцькі. Ми на хохляцькій території, — окупант.

— Хр*н що продадуть? Так?, — співрозмовниця.

— Так, продають, купувати теж, загрожує наслідками. Отруять, тут ще населення ніх*я не мирно налаштоване до нас, — окупант.

— Та зрозуміло, чула, — співрозмовниця.

— Тут он я з місцевими спілкувався. Вова Путін під*рас, ах*єл все йому землі мало. Ну як би закінчилася розмова на тому, що бл*ть х*й з ним, "ЛНР"-"ДНР" це наша громадянська війна бл*ть. Якого х*я ви туди сунулися і якого х*я ви тут? Я такий стою і думаю, а якого х*я в Харкові бл*ть? Якого х*я ми не відстоюємо "ЛНР"-"ДНР"? Тобто виходить хохли тут мають рацію? Путіну землі мало бл*ть?, — окупант.

— А що командир каже? Яке завдання бойове стоїть?, — співрозмовниця.

— Тактична оборона, тільки не зрозуміло, якого х*я ми обороняємо Харків. Тут нах*й, ніхто нас не кликав, якого х*я ми тут бл*ть?, — окупант.

Нагадаємо, російський військовий поскаржився дружині на несправедливість із просуванням по службі. Окупант також розповів про умови лікування поранених солдатів РФ.

Також ми писали, що військовий Росії розповів про втрати серед солдатів. Він попросив свою дружину якнайшвидше звернутися до прокуратури, щоб витягнути його з України.

Додамо, військовослужбовець Росії розповів матері про швидку перекваліфікацію у лавах російської армії. Окупант не знає, де його половина полку, бо вони десь випивають.