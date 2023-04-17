Буданов рассказал о неудачном наступлении оккупантов и их дальнейших действиях на фронте

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Фото: "Украинская правда"

В конце марта этого года провалилась очередная попытка "зимне-весеннего" наступления российских оккупантов. Теперь враг перешел к обороне почти по всей линии фронта.

Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Radio NV.

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Буданов рассказал, что 31 марта оккупанты хотели выйти на админграницы Донецкой и Луганской области.

"Опять же, это уже даже не пятая провалившаяся попытка. Наступательного потенциального для проведения стратегической наступательной операции в России по состоянию на данный момент нет и в ближайшее время не будет. Это первое, что нужно сказать", — подчеркнул Буданов.

Россия перешла к стратегической оборонной операции

Руководитель ГУР МО рассказал, что сейчас задача российских оккупантов — удержать захваченные территории и сорвать украинскую контрнаступательную операцию.

"Вот все задачи, которые они решают. Исключением являются два района: попытка захватить Бахмут, но здесь также надо откровенно сказать, что Бахмут они захватывают с июня 2022 года. Поэтому, скоро будет уже календарный год, как они его захватывают. Там ситуация сложная, но Бахмут, как стоял, так и стоит. Второе: попытка сделать полузахват Авдеевки с северной стороны, но там рядом находится Марьинка", — добавил Буданов.

Напомним, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия больше всего выигрывает от масштабной утечки правительственных тайн США. По мнению главы украинской военной разведки, Россия надеется, что обнародование документов, в частности, о контрнаступлении украинских военных повредит отношениям между Украиной и США.

Также мы писали, что Буданов заявлял, что Россия в связи с захватнической войной против Украины потратила огромное количество человеческих ресурсов, вооружения и материалов. Экономика РФ не способна будет обеспечивать ведение агрессивной войны в Украине уже через три месяца