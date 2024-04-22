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Буданов спрогнозував хід війни найближчими місяцями — чого чекати

22 квітня 2024 09:07
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Буданов спрогнозував хід війни найближчими місяцями — чого чекати
Кирило Буданов. Фото: ГУР
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Начальник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов заявив, що Україну чекає складна ситуація з середини травня. Адже, російські загарбники проводитимуть комплексну операцію. 

Про це Буданов розповів у інтерв'ю для ВВС. 

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"Нас чекає досить важка, за нашою оцінкою, ситуація найближчим часом. Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми з середини травня будуть", — сказав Буданов, говорячи про хід війни найближчим часом. 

Він додав, що причиною складної ситуації, яка буде у середині травня-на початку червня, є те, що окупанти проводитимуть комплексну операцію. Це, за його словами, стосується як фронту, так і внутрішньо-політичної ситуації. 

"Я і про фронт в тому числі. Росіяни будуть використовувати комплексний підхід. Це важкий період буде. Середина травня, початок червня", — сказав Буданов. 

Нагадаємо, днями Володимир Зеленський розповів, як росіяни планують взяти Часів Яр до 9 травня. Також глава держави розповів, коли в України буде шанс на перемогу.

війна
ЗСУ
росіяни
окупанти
Кирило Буданов
війна в Україні
ГУР

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