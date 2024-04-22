Буданов спрогнозував хід війни найближчими місяцями — чого чекати

Кирило Буданов. Фото: ГУР

Начальник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов заявив, що Україну чекає складна ситуація з середини травня. Адже, російські загарбники проводитимуть комплексну операцію.

Про це Буданов розповів у інтерв'ю для ВВС.

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"Нас чекає досить важка, за нашою оцінкою, ситуація найближчим часом. Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми з середини травня будуть", — сказав Буданов, говорячи про хід війни найближчим часом.

Він додав, що причиною складної ситуації, яка буде у середині травня-на початку червня, є те, що окупанти проводитимуть комплексну операцію. Це, за його словами, стосується як фронту, так і внутрішньо-політичної ситуації.

"Я і про фронт в тому числі. Росіяни будуть використовувати комплексний підхід. Це важкий період буде. Середина травня, початок червня", — сказав Буданов.

Нагадаємо, днями Володимир Зеленський розповів, як росіяни планують взяти Часів Яр до 9 травня. Також глава держави розповів, коли в України буде шанс на перемогу.