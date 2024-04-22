Буданов спрогнозировал ход войны в ближайшие месяцы — чего ждать

Кирилл Буданов. Фото: ГУР

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов заявил, что в Украине будет сложная ситуация с середины мая. Ведь российские захватчики будут проводить комплексную операцию.

Об этом Буданов рассказал в интервью BBC.

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"Нас ждет достаточно тяжелая, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. Но она не катастрофическая, это тоже надо понимать. Армагеддон не произойдет, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы с середины мая будут", — сказал Буданов, говоря о ходе войны в ближайшее время.

Он добавил, что причиной сложной ситуации, которая будет в середине мая-начале июня, является то, что оккупанты будут проводить комплексную операцию. Это, по его словам, касается как фронта, так и внутриполитической ситуации.

"Я и о фронте в том числе. Россияне будут использовать комплексный подход. Это трудный период будет. Середина мая — начало июня", — сказал Буданов.

Напомним, на днях Владимир Зеленский рассказал, как россияне планируют взять Часов Яр до 9 мая. Также глава государства рассказал, когда у Украины будет шанс на победу.