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Буданов спрогнозировал ход войны в ближайшие месяцы — чего ждать

22 апреля 2024 09:07
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Буданов спрогнозировал ход войны в ближайшие месяцы — чего ждать
Кирилл Буданов. Фото: ГУР
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов заявил, что в Украине будет сложная ситуация с середины мая. Ведь российские захватчики будут проводить комплексную операцию.

Об этом Буданов рассказал в интервью BBC.

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"Нас ждет достаточно тяжелая, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. Но она не катастрофическая, это тоже надо понимать. Армагеддон не произойдет, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы с середины мая будут", — сказал Буданов, говоря о ходе войны в ближайшее время.

Он добавил, что причиной сложной ситуации, которая будет в середине мая-начале июня, является то, что оккупанты будут проводить комплексную операцию. Это, по его словам, касается как фронта, так и внутриполитической ситуации.

"Я и о фронте в том числе. Россияне будут использовать комплексный подход. Это трудный период будет. Середина мая  начало июня", — сказал Буданов.

Напомним, на днях Владимир Зеленский рассказал, как россияне планируют взять Часов Яр до 9 мая. Также глава государства рассказал, когда у Украины будет шанс на победу.

война
ВСУ
россияне
оккупанты
Кирилл Буданов
война в Украине
ГУР

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