Росія хоче закінчити війну в Україні до 2026 року, заявив Буданов

Голова ГУР МО України Кирило Буданов. Фото: Цензор

Російська Федерація хотіла б завершити війну в Україні до кінця 2025, або ж максимум початку 2026 року своєю перемогою. Причина в тому, що літа 2025 року в РФ почнуться серйозні економічні проблеми та буде потреба в мобілізації, що у свою чергу, може підірвати соціально-політичну ситуацію.

Про це заявив глава ГУР МО України Кирило Буданов на щорічній зустрічі YES у Києві, яка проходить 13-14 вересня, повідомляє "Інтерфакс Україна".

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Як пояснив свою заявку Буданов

Він зазначив, що такі терміни розрахували в самій Російській Федерації. Якщо цього не станеться, то росіяни не зможуть бачити в РФ наддержаву, як мінімум 30 років.

"2025-й рік для них, рубіж 25-го — початок 26-го — він для них ключовий. Вони і хочуть все це закінчити, тому що за їхніми власними підрахунками, Російської Федерації, якщо вони не виходять із цієї війни умовними переможцями, вони на далеке, скажімо так, майбутнє, яке можна прорахувати, — це горизонт від 30-ти років, — випадають узагалі з можливості бачити в Росії наддержаву, до чого вони прагнуть", — розповів Буданов.

За його словами, в РФ прогнозують, що всі проблеми у них почнуться влітку 2025 року. В той момент об'єднаються як фінансово-економічний фактор, так і соціально-політичний. Буданов зазначив, що наразі Росія правильно бореться з погіршенням економічної ситуації в країні, оскільки розуміє, що відбувається спад і він вже відчутний та болючий.

"Але це ще далеко не пік. Вони прогнозують, що приблизно в період літа 25-го року негативний вплив на економіку почне бути дуже відчутним для їхньої країни. Із цим, до речі, пов'язано безліч процесів, які вони намагаються зараз прискорити у своїй державі, щоб максимально вийти в цей період так, як би їм хотілося. Їм хотілося б завершити своєю перемогою, на жаль", — заявив глава ГУР МО України.

Крім того, він сказав, що в Росії дедалі гостріше звучить проблема нестачі новобранців. Тому ворог зіштовхнувся з вибором - оголошувати мобілізацію або ж зменшувати інтенсивність боїв на фронті.

"У цей період (влітку 2025 року) вони зіштовхнуться з дилемою — або оголошувати мобілізацію, або якимось чином треба трошки зменшувати інтенсивність бойових дій, що для них може бути, врешті-решт, критичним", — наголосив очільник української воєнної розвідки.

Він вважає, що в Росії дійсно є втома від війни, хто б що не говорив. Це пояснюється тим, що війна торкнулася значної частини населення РФ.

Водночас Буданов визнав, що росіяни відкрито радіють тому, що їм вдалося захопити понад 30% території України, а також їх влаштовує висока зарплата в армії. Однак кількість добровольців зменшується, через що підвищено одноразові виплати при підписанні контракту до 2 млн гривень.

Крім того, очільник ГУР підкреслив, що удари України по території Росії теж вплинули на соціально-психологічний стан росіян, тому що бойові дії були перенесені до РФ. Таким чином, міф про те, що Росія найсильніша у світі — було зруйновано.

"Це змінило світогляд (росіян). До цього все російське населення жило в парадигмі, що, хай там що, ми дуже потужна країна, ми найсильніші у світі... І ось із першими вибухами, скажімо так, у Москві та територією Російської Федерації і так далі, цей міф було зруйновано", — пояснив Буданов.

Після цього очільник військової розвідки України, посилаючись на російські документи, додав, що якщо РФ не здобуде перемогу до кінця 2025 року, то в глобальній геополітиці залишаться лише дві наддержави — США та Китай. Місця для Росії не буде.

"Вони це ясно усвідомлюють. Для них це ключовий період. Тому вони будуть робити все можливе, щоб у їхньому розумінні перемогти. Інакше вони вилітають з абсолютно всіх світових процесів. Усе, на що вони можуть розраховувати — це регіональне лідерство, а це їх не влаштовує", - резюмував Буданов.