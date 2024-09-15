Россия хочет закончить войну в Украине к 2026 году, заявил Буданов

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов. Фото: Цензор

Российская Федерация хотела бы завершить войну в Украине до конца 2025, или максимум начала 2026 своей победой. Причина в том, что летом 2025 года в РФ начнутся серьезные экономические проблемы и потребность в мобилизации, что, в свою очередь, может подорвать социально-политическую ситуацию.

Об этом заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов на ежегодной встрече YES в Киеве, которая проходит 13-14 сентября, сообщает "Интерфакс Украина".

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Он отметил, что подобные сроки рассчитали в самой Российской Федерации. Если этого не произойдет, то россияне не смогут видеть в РФ сверхдержаву как минимум 30 лет.

"2025-й год для них, рубеж 25-го — начало 26-го — он для них ключевой. Они и хотят все это закончить, потому что по их собственным подсчетам, Российской Федерации, если они не выходят из этой войны условными победителями, они на далекое, скажем так, будущее, которое можно просчитать, — это горизонт от 30-ти лет, — выпадают вообще из возможности видеть в России сверхдержаву, к чему они стремятся", — рассказал Буданов.

По его словам, в РФ прогнозируют, что все проблемы у них начнутся летом 2025 года. В этот момент объединятся как финансово-экономический фактор, так и социально-политический. Буданов отметил, что Россия правильно борется с ухудшением экономической ситуации в стране, поскольку понимает, что происходит спад и он уже ощутим и болезненный.

"Но это еще далеко не пик. Они прогнозируют, что примерно в период лета 25-го года негативное влияние на экономику начнет быть очень ощутимым для их страны. С этим, кстати, связано множество процессов, которые они пытаются сейчас ускорить в своем государстве, чтобы максимально выйти в этот период так, как им хотелось бы завершить своей победой, к сожалению», — заявил глава ГУР МО Украины.

Кроме того, он сказал, что в России все острее звучит проблема нехватки новобранцев. Поэтому враг столкнулся с выбором — объявлять мобилизацию или же уменьшать интенсивность боев на фронте.

"В этот период (летом 2025 года) они столкнутся с дилеммой — либо объявлять мобилизацию, либо каким-то образом немного уменьшать интенсивность боевых действий, что для них может быть, в конце концов, критическим", — подчеркнул глава украинской военной разведки.

Он считает, что в России действительно есть усталость от войны, кто бы что ни говорил. Это объясняется тем, что война затронула значительную часть населения РФ.

В то же время Буданов признал, что россияне откровенно радуются тому, что им удалось захватить более 30% территории Украины, а также их устраивает высокая зарплата в армии. Однако количество добровольцев уменьшается, поэтому повышены единоразовые выплаты при подписании контракта до 2 млн гривен.

Кроме того, глава ГУР подчеркнул, что удары Украины по территории России также повлияли на социально-психологическое состояние россиян, потому что боевые действия были перенесены в РФ. Таким образом, миф о том, что Россия самая сильная в мире, был разрушен.

"Это изменило мировоззрение (россиян). До этого все российское население жило в парадигме, что, как бы там ни было, мы очень мощная страна, мы самые сильные в мире... И вот с первыми взрывами, скажем так, в Москве и территорией Российской Федерации и так далее этот миф был разрушен», — пояснил Буданов.

После этого глава военной разведки Украины, ссылаясь на российские документы, добавил, что если РФ не одержит победу до конца 2025 года, то в глобальной геополитике останутся только две сверхдержавы — США и Китай. Места для России не будет.

"Они ясно отдают себе отчет. Для них это ключевой период. Поэтому они будут делать все возможное, чтобы в их понимании победить. Иначе они вылетают из абсолютно всех мировых процессов. Все, на что они могут рассчитывать — это региональное лидерство, а это их не устраивает", — резюмировал Буданов.