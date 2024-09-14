Вечірнє звернення Зеленського у суботу, 14 вересня - яка ситуація на фронті

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 14 вересня, заслухав доповідь Головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського. Главком розповів щодо ситуації на українському фронті та на території Курської області.

Про це український лідер сказав у вечірньому зверненні.

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"Щойно я говорив з Головкомом Сирським. Доповідь щодо фронту: Донеччина, ключові напрямки. Тримаємо позиції, як би це не було важко", — сказав президент.

Водночас главком проінформував щодо наступальної операції в Курській області — по діях Сил оборони та реакції ворога. Зеленський зауважив, що як це і було передбачено — захищаємо наш фундаментальний інтерес про наближення миру.

"Тиснемо на Росію та робимо все, щоб війна відчувалася там, звідки її принесли в Україну. Слава нашим людям! Слава Україні!" — додав він.