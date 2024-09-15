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Буданов заявив, що Північна Корея є лідером у постачанні РФ озброєнь

15 вересня 2024 02:46
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Буданов заявив, що постачання Росії від КНДР снарядів – це проблема для України.
Начальник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов. Фото: офіційний сайт ГУР
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Північна Корея є лідером у постачанні Росії озброєнь. Особливо серйозною проблемою для України є поставка снарядів.

Про це на 20-й щорічній зустрічі YES у Києві, яка проходить 13-14 вересня, заявив голова ГУР МО України Кирило Буданов, якого цитує "Інтерфакс-Україна".

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За його словами, українська сторона поки що нічого не може з цим зробити.

"Як керівник розвідки, я можу прямо сказати: те, що вони постачають там балістичні ракети, — це неприємно для нас, але це не ті обсяги, а ось що стосується боєприпасу — це критично для нас. На жаль, можу сказати, що з цим поки що ми не можемо нічого вдіяти. Це така прикра правда", — сказав глава ГУР.

На прохання назвати країни, які надають найбільшу допомогу РФ, Буданов відповів, що перше місце займає Північна Корея. І поставки від цієї країни незрівнянні на відміну від інших країн, які допомагають країні-агресору.

Буданов зазначив, що сучасна розвідка дозволяє відстежувати повний шлях постачання: від прибуття судна до його розвантаження, транспортування залізницею, розміщення на складі та відправлення на лінію фронту.

Торкаючись російської військової промисловості, він наголосив, що радянські запаси озброєння виснажуються. Крім того, обсяги виробництва літаків та бронетехніки в РФ не настільки значні, щоб зробити вирішальний вплив на результат битв.

Водночас Росія просунулась у виробництві засобів ураження. Зокрема, "Іскандерів".

"Інше питання — це виробництво засобів ураження. Ось тут вони просунулися. З виробництва ракет, вони значно просунулися в кількості вироблення саме (ракет) "Іскандерів", на інших вони значно менше концентрували свою увагу, зрештою, ми зараз чітко бачимо: масоване просто використання "Іскандерів", — сказав Буданов.

Глава ГУР МО України додав, що ще однією великою проблемою є керовані авіабомби, виробництво яких збільшено у кілька разів.

"Виробництво їх збільшено, не нікого лякатиму, у кілька разів, скажімо так", — уточнив глава ГУР.

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