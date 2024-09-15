Буданов заявил, что поставка России от КНДР снарядов это проблема для Украины

Начальник Главного управления разведки МО Кирилл Буданов. Фото: официальный сайт ГУР

Северная Корея является лидером в предоставлении России вооружений. Особенно серьезной проблемой для Украины является поставка снарядов.

Об этом на 20-й ежегодной встрече YES в Киеве, которая проходит 13-14 сентября, заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, которого цитирует "Интерфакс-Украина".

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По его словам, украинская сторона пока ничего не может с этим сделать.

"Как руководитель разведки, я могу прямо сказать: то, что они поставляют там баллистические ракеты, — это неприятно для нас, но это не те объемы, а вот что касается боеприпаса — это критично для нас. К сожалению, могу сказать, что с этим пока мы не можем ничего поделать. Это такая досадная правда", — сказал глава ГУР.

На просьбу назвать страны, которые предоставляют РФ наибольшую помощь, Буданов ответил, что первое место занимает Северная Корея. И поставки от этой страны несравнимыми в отличие от других стран, которые помогают стране-агрессору.

Буданов отметил, что современная разведка позволяет отслеживать полный путь поставок: от прибытия судна до его разгрузки, транспортировки по железной дороге, размещения на складе и отправки на линию фронта.

Касаясь российской военной промышленности, он подчеркнул, что советские запасы вооружения истощаются. Кроме того, объемы производства самолетов и бронетехники в РФ не настолько значительны, чтобы оказать решающее влияние на исход сражений.

В то же время, Россия продвинулась в производстве средств поражения. В частности, "Искандеров".

"Другой вопрос — это производство средств поражения. Вот здесь они продвинулись. По производству ракет, они значительно продвинулись в количестве выработки именно (ракет) "Искандеров", на других они гораздо меньше концентрировали свое внимание, в конце концов, мы сейчас четко видим: массированное просто использование "Искандеров", — сказал Буданов.

Глава ГУР МО Украины добавил, что еще одной большой проблемой являются управляемые авиабомбы, производство которых увеличено в несколько раз.

"Производство их увеличено, не буду никого пугать, в несколько раз, скажем так", — уточнил глава ГУР.