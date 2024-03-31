Буданов зробив заяву про російську залізницю на ТОТ

Керівник ГУР Кирило Буданов. Фото: detector.media

У ГУР заявили, що залізнична дорога, що пролягатиме від Ростова до анексованого Криму може викликати проблеми для України. Відомо, що будівництво залізниці майже завершено.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України в ефірі телемарафону в неділю, 31 березня.

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"Росія насправді вже більше року будує залізницю, щоб з'єднатися з нашими південними тимчасово окупованими територіями. Цей процес майже завершено", — заявив керівник ГУР. Проте, за словами Кирила Буданова ця проблема буде менш складною, ніж Кримський міст.

"Це може стати для нас серйозною проблемою, але сподіваюся, що з цією залізницею ми якось упораємося, у цьому в усіх є досвід. Це набагато простіше, ніж питання Кримського мосту", — підкреслив Буданов.

Залізниця в обхід Кримського мосту

Нагадаємо, що у лютому 2024 стало відомо, що Росія розпочала проєктування нової залізниці, яка буде сполучати Маріуполь з Кримом, обходячи Кримський міст. Окупаційні сили має намір з'єднати Ростов-на-Дону з півостровом через контрольовані нею території в Донецькій та Запорізькій областях.

Схематичне зображення нової залізниці з Ростова у Крим (зеленим позначені існуючі колії). Фото: ЦЖР

Раніше ми писали, що на початку лютого партизанський рух "АТЕШ" здійснив диверсію на залізниці окупантів у Тамбовській області, якою росіяни перевозили ракети в арсенал військово-повітряних сил Російської Федерації.