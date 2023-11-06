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Окупанти почали будувати залізницю до Криму через Запорізьку область

6 листопада 2023 10:36
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Окупанти почали будувати залізницю до Криму через Запорізьку область
Будівництво залізничного моста через річку Кальміус. Фото (архівне): Петро Андрющенко
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Окупанти почали будувати залізницю з Ростова-на-Дону до Криму через окуповану частину Запорізької області. Росіяни планують цим сполученням вивозити зерно, металобрухт та корисні копалини. 

Про це заявив гауляйтер Запорізької області Євген Балицький, пишуть росЗМІ.

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Що відомо про будівництво залізниці

Балицький заявив, що загарбники вже почали будівництво залізничного сполучення з Ростова-на-Дону до Криму через Запорізьку область. За його словами, це нібито дозволить убезпечити рух залізничного транспорту від обстрілів залізниці, що тягнеться вздовж міста Пологи у напрямку Оріхова, через Комиш-Зорю на Волноваху.

"Другий проєкт, будівництво якого вже розпочато з боку Донецька, — це залізниця, яка проходитиме від Якимівки до Ростова через Бердянськ і Маріуполь. Цей проєкт вже розпочато. Якимівка нижче Мелітополя, на південний захід розташовано, якраз залізничний вузол, з якого піде будівництво. Побудувавши залізничну гілку, хоча б одну колію, без електричної тяги, нехай вона буде тепловозною, але ми вирішимо завдання військових. І, найголовніше, вирішується питання вивезення зерна на континент, вивезення залізної руди, брухту, вугілля та багатьох елементів, які нам сьогодні треба пов'язати з великою землею. Тому що їздити через Кримський міст не лише далеко, а ще й сьогодні міст є об'єктом підвищеної небезпеки", — сказав він. 

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що окупанти будують пряме залізничне сполучення між РФ та Маріуполем, Волновахою і Донецьком. 

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