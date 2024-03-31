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Буданов сделал заявление о российской железной дороге на ВОТ

31 марта 2024 19:03
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Буданов сделал заявление о российской железной дороге на ВОТ
Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Фото: detector.media
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В ГУР заявили, что железнодорожная дорога, которая будет пролегать от Ростова до аннексированного Крыма, может вызвать проблемы для Украины. Известно, что строительство железной дороги почти завершено.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины в эфире телемарафона в воскресенье, 31 марта.

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Проблема российской железной дороги на ВОТ

"Россия на самом деле уже больше года строит железную дорогу, чтобы соединиться с нашими южными временно оккупированными территориями. Этот процесс почти завершен", — заявил руководитель ГУР. Однако, по словам Кирилла Буданова, эта проблема будет менее сложной, чем Крымский мост.

"Это может стать для нас серьезной проблемой, но надеюсь, что с этой железной дорогой мы как-то справимся, в этом у всех есть опыт. Это гораздо проще, чем вопрос Крымского моста", — подчеркнул Буданов.

Железная дорога в обход Крымского моста

Напомним, что в феврале 2024 года стало известно, что Россия начала проектирование новой железной дороги, которая будет соединять Мариуполь с Крымом, обходя Крымский мост. Оккупационные силы намерены соединить Ростов-на-Дону с полуостровом через контролируемые ею территории в Донецкой и Запорожской областях.

Схематическое изображение новой железной дороги из Ростова в Крым (зеленым обозначены существующие пути). Фото: ЦЖР
Схематическое изображение новой железной дороги из Ростова в Крым (зеленым обозначены существующие пути). Фото: ЦЖР

Ранее мы писали, что в начале февраля партизанское движение "АТЕШ" совершило диверсию на железной дороге оккупантов в Тамбовской области, по которой россияне перевозили ракеты в арсенал военно-воздушных сил Российской Федерации.

россия
оккупанты
Кирилл Буданов
оккупация
ГУР
железная дорога

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