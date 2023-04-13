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"Буде локація для дайверів": Резніков прокоментував наслідки знищення крейсера "Москва"

13 квітня 2023 09:44
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
"Буде локація для дайверів": Резніков прокоментував наслідки знищення крейсера "Москва"
Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Після знищення ракетного крейсера "Москва" Росія втекла з острова Зміїний і розблокувала можливість "зернового коридору". А після війни крейсер стане популярною локацією для дайверів.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков написав на своїй Facebook-сторінці.

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Останній день домінування РФ

Очільник Міноборони України нагадав, що рівно рік тому українська армія ракетами “Нептун” обстріляла ракетний крейсер "Москва", завдавши йому фатальних пошкоджень.

"Наші воїни зробили, здавалося б, неможливе. І це змінило хід історії. Бо розпочалася ланцюгова реакція. Це був останній день домінування російського флоту на Чорному морі", — наголосив Резніков.

Наслідки знищення "Москви"

За словами міністра, успішний удар по флагману Чорноморського флоту РФ спричинив кілька дуже важливих подій у подальшому.

По-перше, успішний удар українськими "Нептунами" на таку відстань переконав західних партнерів, що немає сенсу зволікати з передачею ракет Harpoon.

По-друге, росіяни після цього втекли з острова Зміїний, назвавши це "жестом доброї волі".

По-третє, знищення ракетного крейсера РФ дозволило відкрити "зерновий коридор". Без цього удару його функціонування було б неможливе, світ би не отримав українське зерно, а Україна — кошти для продовження опору.

Що буде після війни

Олексій Резніков висловив упевненість, що після війни російський ракетний крейсер, знищений українськими захисниками, стане однією із найпопулярніших чорноморських локацій для дайверів.

"А туристи зі всього світу будуть в українському Криму піднімати келихи фантастичного кримського вина під хороший тост — "за російський воєнний флот — до дна!" — підсумував міністр оборони.

Нагадаємо, що рівно рік тому Україна завдала потужного ракетного удару по Чорноморському флоту РФ, знищивши ракетний крейсер “Москва”. Новини.LIVE нагадують, як це було.

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