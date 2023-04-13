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"Будет локация для дайверов": Резников прокомментировал последствия уничтожения крейсера "Москва"

13 апреля 2023 09:44
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
"Будет локация для дайверов": Резников прокомментировал последствия уничтожения крейсера "Москва"
Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Валентина Полищук/LIGA.net
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

После уничтожения ракетного крейсера "Москва" Россия сбежала с острова Змеиный и разблокировала возможность "зернового коридора". А после войны крейсер станет популярной локацией для дайверов.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников написал на своей Facebook-странице.

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Последний день доминирования РФ

Глава Минобороны Украины напомнил, что ровно год назад украинская армия ракетами "Нептун" обстреляла ракетный крейсер "Москва", нанеся ему роковые повреждения.

"Наши воины сделали, казалось бы, невозможно. И это изменило ход истории. Потому что началась цепная реакция. Это был последний день доминирования российского флота на Черном море", — подчеркнул Резников.

Последствия уничтожения "Москвы"

По словам министра, успешный удар по флагману Черноморского флота РФ повлек несколько очень важных событий в дальнейшем.

Во-первых, успешный удар украинскими "Нептунами" на такое расстояние убедил западных партнеров, что нет смысла медлить с передачей ракет Harpoon.

Во-вторых, россияне после этого сбежали с острова Змеиный, назвав это "жестом доброй воли".

В-третьих, уничтожение ракетного крейсера РФ позволило открыть "зерновой коридор". Без этого удара его функционирование было бы невозможно, мир не получил бы украинское зерно, а Украина — средства для продолжения сопротивления.

Что будет после войны

Алексей Резников выразил уверенность, что после войны российский крейсер, уничтоженный украинскими защитниками, станет одной из самых популярных черноморских локаций для дайверов.

"А туристы со всего мира будут в украинском Крыму поднимать бокалы фантастического крымского вина под хороший тост — "за российский военный флот — до дна!" — подытожил министр обороны.

Напомним, что ровно год назад Украина нанесла мощный ракетный удар по Черноморскому флоту РФ, уничтожив ракетный крейсер "Москва". Новини.LIVE напоминают, как это было.

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