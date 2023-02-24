"Буде наш контрнаступ": Резніков розповів, що Україна вступає в новий період

Олексій Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна вступає у новий період війни. Завдання країни — перемогти російську агресію.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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За словами Резнікова, бійці ЗСУ підуть у контрнаступ. Зараз триває робота, щоб його підготувати та забезпечити.

"Ми вступаємо в новий період. З новим завданням — перемогти. Рік тому багато хто очікував, що України за кілька тижнів не стане. Все змінилося. Сьогодні основне питання на порядку денному якою буде перемога України? Відповідь проста. Перемога — це звільнення усіх наших територій до кордонів 1991 року і ліквідація небезпеки з боку Росії", — наголосив Резніков.

Міністр оборони зазначив, що України переможе, коли буде суверенною, незалежною у міжнародно визнаних кордонах, успішною та сильною, а росії у нинішньому вигляді — не буде.

"Наш ворог досі є дуже небезпечним і має багато ресурсів. Але стратегічно він вже програв. Нам треба довести справу до кінця. Вже немає невизначеності, як рік тому. Буде непросто. Але ми впораємось. Є впевненість у своїх силах. Є лють і бажання відплати за наших полеглих", — написав Резніков.

Він наголосив, що у війні проти окупантів Україна не одна, адже є коаліція з 54 країн.

"Що нас очікує? Більше зброї, у тому числі — української. Для усіх Сил оборони. Будуть танки і бронетехніка. Ми будемо ще краще перехоплювати ракети і дрони терористів, з якої країни вони б не походили. Будуть нові програми підготовки наших захисників і захисниць за участі партнерів. Ми їх поширимо не тільки на армію, але й на гвардію та на всіх, хто б’ється поряд", — зазначив Резніков.

За словами міністра, Україна буде вражати сильніше та на більшу відстань, у повітрі, на землі, на морі та у кіберпросторі.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков упевнений, що західні союзники передадуть захисникам України винищувачі. Він наголосив, що авіація життєво необхідна нам як платформа для захисту українського неба.