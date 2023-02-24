"Будет наше контрнаступление": Резников рассказал, что Украина вступает в новый период

Алексей Резников

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина вступает в новый период войны. Задача страны — победить российскую агрессию.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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По словам Резникова, бойцы ВСУ пойдут в контрнаступление. Сейчас идет работа, чтобы его подготовить и обеспечить.

"Мы вступаем в новый период. С новой задачей — победить. Год назад многие ожидали, что Украины через несколько недель не станет. Все изменилось. Сегодня основной вопрос в повестке дня какой будет победа Украины? Ответ прост. Победа — это освобождение всех наших территорий до границ 1991 года и ликвидация опасности со стороны России", — подчеркнул Резников.

Министр обороны отметил, что Украина победит, когда будет суверенной, независимой в международно признанных границах, успешной и сильной, а россии в нынешнем виде — не будет.

"Наш враг до сих пор очень опасен и имеет много ресурсов. Но стратегически он уже проиграл. Нам нужно довести дело до конца. Уже нет неопределенности, как год назад. Будет непросто. Но мы справимся. Есть уверенность в своих силах. Есть ярость и желание возмездия за наших павших", — написал Резников.

Он подчеркнул, что в войне против оккупантов Украина не одна, ведь есть коалиция из 54 стран.

"Что нас ожидает? Больше оружия, в том числе — украинского. Для всех Сил обороны. Будут танки и бронетехника. Мы будем еще лучше перехватывать ракеты и дроны террористов, из какой страны они бы не происходили. Будут новые программы подготовки наших защитников и защитниц с участием партнеров. Мы их распространим не только на армию, но и на гвардию и на всех, кто сражается рядом", — отметил Резников.

По словам министра, Украина будет поражать сильнее и на большее расстояние, в воздухе, на земле, на море и в киберпространстве.

Напомним, министр обороны Алексей Резников уверен, что западные союзники передадут защитникам Украины истребители. Он подчеркнул, что авиация жизненно необходима нам как платформа для защиты украинского неба.