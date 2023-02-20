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Резніков назвав терміни надання Україні далекобійної зброї

20 лютого 2023 14:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Рєзніков назвав терміни надання Україні далекобійної зброї
Міністр оборони України Олексій Резніков
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що українські військові отримають далекобійну зброю. При цьому він назвав терміни ходу, коли західні партнери його передадуть.

Про це Резніков повідомив в інтерв'ю виданню "Бабель".

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Надання далекобійної зброї

Далекобійні снаряди мають вирушити до України протягом першого півріччя 2023 року. Які саме це будуть ракети — поки що невідомо.

"Взагалі не факт, що це будуть ATACMS. Є й інші далекі ракети. Орки тепер ховаються за 120-150 кілометрів від лінії фронту, і нам потрібно щось таке, щоб до них дістатись. І ми це зробимо", сказав Резніков.

Щодо бомб GLSDB, які мають систему самонаведення, міністр жодних прогнозів не дав. Надати такі снаряди обіцяли США. За словами міністра, є час, який було визначено на замовлення заводу.

"Але знову ж таки, для мене було принципово, щоб це рішення було прийнято і про нього було оголошено. Тому що паралельно відбуваються й інші переговори з партнерами щодо інших цікавих речей. Їх ми отримаємо раніше", зазначив Олексій Резніков.

Нагадаємо, що українська делегація на чолі з міністром оборони України Олексієм Резніковим завершила дводенну роботу у Брюсселі. Було обговорено важливі кроки щодо подальшої допомоги Україні.

Також повідомлялося, що міністр оборони Олексій Резніков упевнений, що західні союзники передадуть захисникам України винищувачі. Він наголосив, що авіація життєво необхідна нам як платформа для захисту українського неба.

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