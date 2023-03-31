"Буде новий Нюрнберг для росіян": Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський

Наприкінці 401 дня війни Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Він наголосив, що всі російські вбивці і кати отримають свої законні вироки.

Відеозвернення Зеленський опублікував у своєму Telegram.

Читайте також:

Звернення Зеленського

"Головне слово сьогодні — справедливість. Справедливість — для нашої держави, для всіх наших людей, які втратили рідних, близьких, втратили здоров’я, дім, нормальне життя через російську агресію, через терор окупанта", — сказав Президент.

Він розповів, що сьогодні, 31 березня, відбулись спеціальні заходи: в Бучі — в річницю звільнення міста – і в Києві. Саміт і переговори, друга конференція United for Justice – "Обʼєднані заради справедливості".

"Усе це — щоб прискорити, зробити енергійніше глобальну роботу заради трибуналу щодо агресії Росії, заради нових ордерів від Міжнародного кримінального суду на арешт російських воєнних злочинців, заради законних і справедливих вироків, які мають отримати всі російські вбивці і кати. І вони отримають стовідсотково. Ми це забезпечимо. Знайдемо формати, знайдемо інструменти", — наголосив глава держави.

Зеленський підкреслив, що ми звільнимо нашу землю і всіх наших людей від російської неволі. І буде день, коли світ почує, що справедливість для України відновлено. Буде новий Нюрнберг — щодо окупантів.

"Я дякую всім, хто нам у цьому допомагає. Кожній державі, кожному лідеру, кожній міжнародній організації", — наголосив український президент.

Нагадаємо, 31 березня голови урядів Словаччини, Словенії та Хорватії, а також президентка Молдови приїхали до України. Вони взяли участь у саміті, присвяченому річниці звільнення Бучі.

Зеленський разом із главами іноземних держав та урядів відвідав Бучу у річницю її звільнення від російських окупантів. Глава держави вручив почесну відзнаку міста-героя.

Зокрема, Зеленський та іноземні лідери відвідали вулицю Вокзальну в Бучі. 27 лютого минулого року там бійці ЗСУ знищили колону окупантів. Загарбники рухалися до Києва з боку Гостомеля.

Окрім того, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала річницю деокупації Бучі Київської області від російських окупантів. За її словами, події у населеному пункті були "планом кремля, а не ізольованим епізодом".

За її словами, Європейська комісія докладає зусиль для того, щоб притягнути до відповідальності російського диктатора володимира путіну та окупантів, які скоїли воєнні злочини в Україні.