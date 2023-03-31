"Будет новый Нюрнберг для россиян": Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский

В конце 401-го дня войны Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он подчеркнул, что все российские убийцы и палачи получат свои законные приговоры.

Видео обращение Зеленский опубликовал в своем Telegram.

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Обращение Зеленского

"Главное слово сегодня — справедливость. Справедливость — для нашего государства, для всех наших людей, потерявших родных, близких, потерявших здоровье, дом, нормальную жизнь из-за российской агрессии, террора оккупанта", — сказал Президент.

Он рассказал, что сегодня, 31 марта, прошли специальные мероприятия: в Буче — в годовщину освобождения города – и в Киеве. Саммит и переговоры, вторая конференция United for Justice — "Объединенные ради справедливости".

"Все это — чтобы ускорить, сделать более энергично глобальную работу ради трибунала по агрессии россии, ради новых ордеров от Международного уголовного суда на арест российских военных преступников, ради законных и справедливых приговоров, которые должны получить все российские убийцы и палачи. И они получат полностью. Мы это обеспечим. Найдем форматы, найдем инструменты", — подчеркнул глава государства.

Зеленский подчеркнул, что мы освободим нашу землю и всех наших людей от российской неволи. И будет день, когда мир услышит, что справедливость для Украины восстановлена. Будет новый Нюрнберг по отношению к оккупантам.

"Я благодарю всех, кто нам в этом помогает. Каждому государству, каждому лидеру, каждой международной организации", — подчеркнул украинский президент.

Напомним, 31 марта главы правительств Словакии, Словении и Хорватии, а также президент Молдовы приехали в Украину. Они приняли участие в саммите, посвященном годовщине освобождения Бучи.

Зеленский вместе с главами иностранных государств и правительств посетил Бучу в годовщину ее освобождения от российских оккупантов. Глава государства вручил почетное отличие города-героя.

В частности, Зеленский и иностранные лидеры посетили улицу Вокзальную в Буче. 27 февраля прошлого года там бойцы ВСУ уничтожили колонну оккупантов. Захватчики двигались в Киев со стороны Гостомеля.

Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен прокомментировала годовщину деоккупации Бучи Киевской области от российских оккупантов. По ее словам, события в населенном пункте были "планом кремля, а не изолированным эпизодом".

По ее словам, Европейская комиссия прилагает усилия для того, чтобы привлечь к ответственности российского диктатора владимира путина и оккупантов, совершивших военные преступления в Украине.