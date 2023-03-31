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Урсула фон дер Ляйен отреагировала на годовщину освобождения Бучи от оккупантов

31 марта 2023 18:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Фото: REUTERS/Sarah Silbiger
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала годовщину деоккупации Бучи Киевской области от российских оккупантов. По ее словам, события в населенном пункте были "планом Кремля, а не изолированным эпизодом".

Об этом Урсула фон дер Ляйен написала в Twitter.

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По ее словам, Европейская комиссия прилагает усилия для того, чтобы привлечь к ответственности российского диктатора владимира путина и оккупантов, совершивших военные преступления в Украине.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что преступления в украинских городах и селах — систематическая стратегия захватчиков рф. Намерения россии были значительно большими и ужасающими.

"План Кремля — уничтожить украинцев", — отметила глава Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что все, кто виноват в преступлениях, будут отвечать перед законом.

Урсула фон дер Ляйен также опубликовала видео из Бучи.

Напомним, 31 марта 2022 года Буча Киевской области была освобождена от российских оккупантов. Президент Украины Владимир Зеленский вспомнил самый страшный день с начала полномасштабного вторжения рф.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министрами Хорватии, Словакии, Словении и президентом Молдовы посетил Бучу Киевской области в годовщину ее освобождения от российских оккупантов. Глава государства вручил почетное отличие города-героя.

Добавим, военные журналисты передали видеоматериалы из Бучи следователям, расследующим военные преступления оккупантов. Записи, сделанные 2 апреля 2022 года в только что оккупированной Буче, помогут Офису Генерального прокурора собирать доказательства против российских войск. Это первые известные видео из освобожденного города.

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