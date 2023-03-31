Урсула фон дер Ляйен отреагировала на годовщину освобождения Бучи от оккупантов

Фото: REUTERS/Sarah Silbiger

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала годовщину деоккупации Бучи Киевской области от российских оккупантов. По ее словам, события в населенном пункте были "планом Кремля, а не изолированным эпизодом".

Об этом Урсула фон дер Ляйен написала в Twitter.

Читайте также:

Подробности

По ее словам, Европейская комиссия прилагает усилия для того, чтобы привлечь к ответственности российского диктатора владимира путина и оккупантов, совершивших военные преступления в Украине.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что преступления в украинских городах и селах — систематическая стратегия захватчиков рф. Намерения россии были значительно большими и ужасающими.

"План Кремля — уничтожить украинцев", — отметила глава Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что все, кто виноват в преступлениях, будут отвечать перед законом.

Урсула фон дер Ляйен также опубликовала видео из Бучи.

What happened в Буче один год назад не был изолированный эпизод.



Эти executions in cold blood were part of a bigger plan.



The Kremlin's план к eliminate Russians.



Their national identity.



Their sense of being.⁰

War criminals will be held accountable. pic.twitter.com/GdbUfEh2UH — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 31, 2023

Напомним, 31 марта 2022 года Буча Киевской области была освобождена от российских оккупантов. Президент Украины Владимир Зеленский вспомнил самый страшный день с начала полномасштабного вторжения рф.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министрами Хорватии, Словакии, Словении и президентом Молдовы посетил Бучу Киевской области в годовщину ее освобождения от российских оккупантов. Глава государства вручил почетное отличие города-героя.

Добавим, военные журналисты передали видеоматериалы из Бучи следователям, расследующим военные преступления оккупантов. Записи, сделанные 2 апреля 2022 года в только что оккупированной Буче, помогут Офису Генерального прокурора собирать доказательства против российских войск. Это первые известные видео из освобожденного города.