Будівництво фортифікацій та ротації на фронті — основні тези Зеленського з нового інтерв'ю

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю для телемарафону. Під час нього гарант розповів, зокрема, про будівництво фортифікацій та проведення ротацій на фронті.

Відео інтерв'ю українського лідера було опубліковане на офіційному Telegram-каналі.

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Будівництво фортифікацій. За словами Президента, наразі триває укріплення рубежів на трьох лініях оборони. Водночас на гарячих напрямках фронту будівництво ліній оборони вже завершили на 92-98%.

Законопроєкт щодо мобілізації. На думку Зеленського, найближчими тижнями Верховна Рада проголосує за ухвалення закону. Однак чотири місяці було більш ніж достатньо для проведення цього голосування.

Ротації на фронті. Український лідер зазначив, що якщо немає потужного резерву на заміну міцній бригаді — то наступного дня "у вас не буде якогось міста".

Щодо допомоги від партнерів "в кредит" — аби була така пропозиція від західних країн, Україна б погодилась.

Також Зеленський наголосив, що Харків на сьогодні захищений — йдеться саме про оборонні рубежі, а не про захист системами ППО. Місто продовжує бути однією з бажаних цілей Росії.

Крім того, Президент прокоментував "цькування" працівників ТЦК. Він вважає, що важливо з повагою ставитись до таких людей та варто "розділяти ТікТок і реальне життя".

Щодо загроз із Білорусі — їх поки що немає, але ворог повинен знати, що на нього чекає опір.

Захист територій від обстрілів

Що стосується запасу ракет ППО в Україні — він є, але при високій інтенсивності обстрілів за місяць нам може не вистачати боєприпасів.

Водночас аби повністю закрити небо над всіма областями потрібно 25 систем Patriot: по 6-8 батарей у кожній чи аналоги.

"Вже всі наші партнери про це прекрасно знають і навіть знають точки, де повинні стояти відповідні системи", — сказав Зеленський.

За його словами, Україна зараз розробляє власну зброю від російських КАБів.

Якщо говорити про потенційний наступ ЗСУ на лінії фронту — наразі немає достатньої кількості снарядів для цього, однак для захисту їх поки що вистачає.

Літаків також буде недостатньо, оскільки у цьому році західні партнери передадуть нам лише 10% від необхідної кількості.

Крім того, турецький президент Реджеп Таїп Ердоган хоче стати посередником. Однак український лідер наголосив, що Україні мало лише одного посередника.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що росіяни створили дезінформаційну програму на тлі довготривалих обговорень у парламенті законопроєкту про мобілізацію.

Під час інтерв'ю він також заявив, що підтримує ініціативу щодо введення іноземних військ в Україну. Раніше про таку можливість говорив президент Франції Емманюель Макрон.