Строительство фортификаций и ротации на фронте — основные тезисы Зеленского из нового интервью

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью телемарафону. Во время него гарант рассказал, в частности, о строительстве фортификаций и проведении ротаций на фронте.

Видео интервью украинского лидера опубликовано на официальном Telegram-канале.

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Строительство фортификаций. По словам Президента, сейчас идет укрепление рубежей на трех линиях обороны. В то же время, на горячих направлениях фронта строительство линий обороны уже завершили на 92-98%.

Законопроект о мобилизации. По мнению Зеленского, в ближайшие недели Верховная Рада проголосует за принятие закона. Однако четыре месяца было предостаточно для проведения этого голосования.

Ротации на фронте. Украинский лидер отметил, что если нет мощного резерва на замену крепкой бригаде, то на следующий день "у вас не будет какого-то города".

Относительно помощи от партнеров "в кредит" — если бы было такое предложение от западных стран, Украина согласилась бы.

Также Зеленский подчеркнул, что Харьков сегодня защищен — речь идет именно об оборонных рубежах, а не о защите системами ПВО. Город продолжает являться одной из желаемых целей России.

Кроме того, Президент прокомментировал "травлю" работников ТЦК. Он считает, что важно с уважением относиться к таким людям и стоит "разделять ТикТок и реальную жизнь".

Относительно угроз из Беларуси — их пока нет, но враг должен знать, что его ждет сопротивление.

Защита территорий от обстрелов

Что касается запаса ракет ПВО в Украине — он есть, но при высокой интенсивности обстрелов за месяц нам может не хватать боеприпасов.

В то же время, чтобы полностью закрыть небо над всеми областями нужно 25 систем Patriot: по 6-8 батарей в каждой или аналоги.

"Уже все наши партнеры об этом прекрасно знают и даже знают точки, где должны стоять соответствующие системы", — сказал Зеленский.

По его словам, Украина сейчас разрабатывает собственное оружие от российских КАБов.

Если говорить о потенциальном наступлении ВСУ на линии фронта — нет достаточного количества снарядов для этого, однако для защиты их пока хватает.

Самолетов также будет недостаточно, поскольку в этом году западные партнеры передадут нам всего 10% от необходимого количества.

Кроме того, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган хочет стать посредником. Однако украинский лидер подчеркнул, что Украине мало одного посредника.

Напомним, Зеленский заявил, что россияне создали дезинформационную программу на фоне длительных обсуждений в парламенте законопроекта о мобилизации.

Во время интервью он также заявил, что поддерживает инициативу по введению иностранных войск в Украину. Ранее о такой возможности говорил президент Франции Эмманюэль Макрон.