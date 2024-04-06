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Зеленський заявив, що підтримує ініціативу Макрона щодо введення західних військ в Україну

6 квітня 2024 20:15
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський заявив, що підтримує ініціативу Макрона щодо введення західних військ в Україну
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує ініціативу щодо введення іноземних військ в Україну. Раніше про таку можливість говорив президент Франції Емманюель Макрон.

Свою думку український лідер висловив в інтерв'ю для телемарафону.

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Український президент зауважив, що деталі обговорення введення військ Заходу між Макроном і партнерами не чув, однак дуже хоче дізнатися особисто від нього.

"Але якщо я виступлю з такою ініціативою, то Росія зробить все, аби зупинити військову допомогу для нас", — наголосив він.

Зеленський пояснив, що в Україні є громадяни інших держав, які приїжджають воювати за нас, і ми ніколи не будемо проти того, хто хоче допомогти нам.

Також український лідер під час інтерв'ю прокоментував захищеність Харкова від наступу ворога. За його словами, оборонні рубежі не дозволять росіянам захопити місто.

Крім того, президент заявив, що для контрнаступальних дій ЗСУ наразі снарядів немає. Однак він зазначив, що для захисту держави є.

Володимир Зеленський
НАТО
Емманюель Макрон
військова допомога
війна в Україні

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