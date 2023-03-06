Чому ЗСУ не залишають Бахмут: Бутусов пояснив

Запеклі бої до донецьке місто Бахмут тривають ще з літа 2022 року

Українські війська тримають більшу частину Бахмуту, включно з центром. Те, що з міста виведені деякі підрозділи швидше за все говорить за ротацію, а не є загальним наказом на відхід. Значна кількість військ продовжує вести бойові дії далі.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав український військовий журналіст Юрій Бутусов.



За його словами, при цьому ворогу вдалося захопити східну частину міста до річки Бахмутка. Основний удар росіян приходиться якраз не на саме місто, а з півночі в обхід міста. Найбільша боротьба розгорнулася за шлях постачання, який все ще існує, однак під обстрілами противника.

"Ворог спонукає наші війська до виходу з Бахмута, створюючи реальну загрозу оточення. Але оскільки він наступає повільно, українське командування впевнене у можливості деякий час втримувати шляхи відходу, збиваючи темп просування та завдаючи ще більше втрат росіянам", — уточнив Бутусов.

На думку журналіста, наразі утримання міста для України в умовах обмеженого сполучення не є вигідним з точки зору тактики. Це питання стратегії — українське командування буде втримувати місто до останньої можливості, як і завжди.

Мовляв, українці не залишають міста без тривалого опору.

До того ж, за словами Бутусова, кожен, хто б’ється у місті у невигідних умовах сподівається, що час цього героїчного спротиву використовується для створення надійних, добре обладнаних та замаскованих рубежів оборони для прикриття Сіверська, Часова Яру, Костянтинівки, Дружківки, Слов’янська, Краматорську. Що на ці рубежі будуть вчасно виведені боєздатні війська, які надійно закріпляться і зможуть розгромити ворога.

"Українські воїни демонструють високу боєздатність. І там, де є ефективне управління, розвідка, організація, забезпечення, мінімальна кількість боєприпасів для артилерії та мінометів, росіян вдається розбити. Але оскільки ця війна є зіткненням двох систем — лише від одних солдат залежить не все", — підсумував Бутусов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у понеділок провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Головним питанням зустрічі була доцільність продовження оборонної операції у Бахмуті.

Президент поставив запитання Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександру Сирському щодо подальших дій на Бахмутському напрямку. Вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті".