Почему ВСУ не покидают Бахмут: Бутусов объяснил

Ожесточенные бои за донецкий город Бахмут продолжаются еще с лета 2022 года

Украинские войска держат большую часть Бахмута, включая центр. То, что из города выведены некоторые подразделения, скорее всего, говорит про ротацию, а не является общим приказом на выход. Значительное количество войск продолжает вести боевые действия дальше.

Об этом на своей странице в Facebook написал украинский военный журналист Юрий Бутусов.



По его словам, при этом врагу удалось захватить восточную часть города к реке Бахмутка. Основной удар россиян приходится как раз не на город, а с севера в обход города. Наибольшая борьба развернулась за все еще существующий путь поставок, однако дороги под обстрелами противника.

"Враг побуждает наши войска к выходу из Бахмута, создавая реальную угрозу окружения. Но поскольку он наступает медленно, украинское командование уверено в возможности некоторое время удерживать пути ухода, сбивая темп продвижения и нанося еще больше потерь россиянам", — уточнил Бутусов.

По мнению журналиста, сейчас содержание города для Украины в условиях ограниченного сообщения не выгодно с точки зрения тактики. Это вопрос стратегии — украинское командование будет удерживать город до последней возможности, как всегда.

Мол, украинцы не покидают город без длительного сопротивления.

К тому же, по словам Бутусова, каждый сражающийся в городе в невыгодных условиях надеется, что время этого героического сопротивления используется для создания надежных, хорошо оборудованных и замаскированных рубежей обороны для прикрытия Северска, Часового Яра, Константиновки, Дружковки, Слов янский, Краматорск. Что на эти рубежи будут своевременно выведены боеспособные войска, которые надежно закрепятся и смогут разгромить врага.

"Украинские воины демонстрируют высокую боеспособность. И там, где есть эффективное управление, разведка, организация, обеспечение, минимальное количество боеприпасов для артиллерии и минометов, россиян удается разбить. Но поскольку эта война столкновение двух систем — только от одних солдат зависит не все", – подытожил Бутусов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Главным вопросом встречи была целесообразность продолжения оборонной операции в Бахмуте.

Президент задал вопрос Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александра Сырского относительно дальнейших действий на Бахмутском направлении. Они высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте.