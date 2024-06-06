Американські боєприпаси почали надходити до ЗСУ

Артилерійські снаряди. Фото: Генштаб ЗСУ

Артилерійські боєприпаси від західних країн вже почали надходити для Збройних сил України. Але щоб побачити результат ще потрібний час.

Про це пише ISW.

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Західні боєприпаси на фронті в Україні

Аналітики повідомляють, що українські солдати, які діють поблизу Вовчанська Харківської області, почали отримувати надані Заходом боєприпаси. Однак російські сили в цьому районі все ще зберігають перевагу в снарядах.

Один з військових ЗСУ розповів журналістам, що російські сили все ще зберігають перевагу в артилерії у співвідношенні п'ять до одного. А інший повідомив, що західні боєприпаси почали "просочуватися" на лінію фронту, однак ці постачання ще не набули значних масштабів.

Ще один український солдат заявив, що війська Росії продовжують мати "значну перевагу" в боєприпасах.

Аналітики ISW вважають, що зараз росіяни намагаються досягти значних тактичних і оперативних переваг до того моменту, як військова допомога від США для України надійде в повному обсязі. Оскільки після прибуття першої зброї це можу зайняти для російських військ більше часу.

Карта бойових дій. Фото: ISW

Раніше радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що США здійснять нові постачання озброєння для України. Це відбудеться найближчими тижнями.

Також ми писали, що радник Білого дому Джон Кірбі оцінив ймовірність ударів України американською зброєю по РФ.