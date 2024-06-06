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Часть снарядов от США уже попала к ВСУ, но нужно время, — ISW

6 июня 2024 09:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Американские боеприпасы начали поступать в ВСУ
Артиллерийские снаряды. Фото: Генштаб ВСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Артиллерийские боеприпасы от западных стран уже начали поступать для Вооруженных сил Украины. Но чтобы увидеть результат, еще нужно время.

Об этом пишет ISW.

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Аналитики сообщают, что украинские солдаты, которые действуют возле Волчанска Харьковской области, начали получать предоставленные Западом боеприпасы. Однако российские силы в этом районе все еще сохраняют превосходство в снарядах.

Один из военных ВСУ рассказал журналистам, что российские силы все еще сохраняют преимущество в артиллерии в соотношении пять к одному. А другой сообщил, что западные боеприпасы начали "просачиваться" на линию фронта, однако эти поставки еще не приобрели значительных масштабов.

Еще один украинский солдат заявил, что войска России продолжают обладать "значительным преимуществом" в боеприпасах.

Аналитики ISW считают, что сейчас россияне пытаются добиться значительных тактических и оперативных преимуществ к тому моменту, как военная помощь от США для Украины поступит в полном объеме. Поскольку по прибытии первого оружия это может занять для российских войск больше времени.

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Карта боевых действий. Фото: ISW

Ранее советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США осуществят новые поставки вооружения для Украины. Это произойдет в ближайшие недели.

Также мы писали, что советник Белого дома Джон Кирби оценил возможность ударов Украины американским оружием по РФ.

война в Украине
боеприпасы
военная помощь
США
ВСУ

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