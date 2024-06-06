Американские боеприпасы начали поступать в ВСУ

Часть снарядов от США уже попала к ВСУ, но нужно время, — ISW
Артиллерийские боеприпасы от западных стран уже начали поступать для Вооруженных сил Украины. Но чтобы увидеть результат, еще нужно время.
Об этом пишет ISW.
Западные боеприпасы на фронте в Украине
Аналитики сообщают, что украинские солдаты, которые действуют возле Волчанска Харьковской области, начали получать предоставленные Западом боеприпасы. Однако российские силы в этом районе все еще сохраняют превосходство в снарядах.
Один из военных ВСУ рассказал журналистам, что российские силы все еще сохраняют преимущество в артиллерии в соотношении пять к одному. А другой сообщил, что западные боеприпасы начали "просачиваться" на линию фронта, однако эти поставки еще не приобрели значительных масштабов.
Еще один украинский солдат заявил, что войска России продолжают обладать "значительным преимуществом" в боеприпасах.
Аналитики ISW считают, что сейчас россияне пытаются добиться значительных тактических и оперативных преимуществ к тому моменту, как военная помощь от США для Украины поступит в полном объеме. Поскольку по прибытии первого оружия это может занять для российских войск больше времени.
Ранее советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США осуществят новые поставки вооружения для Украины. Это произойдет в ближайшие недели.
Также мы писали, что советник Белого дома Джон Кирби оценил возможность ударов Украины американским оружием по РФ.
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