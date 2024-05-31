Київ офіційно підтвердив, що США дозволили бити по Росії американською зброєю, але є нюанс

Американська реактивна артилерійська система HIMARS в Україні. Фото: Reuters

В Офісі Президента України підтвердили, що Сполучені Штати Америки дозволили бити по Росії американською зброєю. Втім, наразі це стосується ураження військових цілей у прикордонному регіоні, що межує з Харківщиною.

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Про це заявив прессекретар Президента України Сергій Никифоров у коментарі The Guardian.

Україна офіційно отримала дозвіл США бити їхньою зброєю по РФ

За словами Никифорова, Україна почала отримувати позитивні сигнали з дипломатичних каналів про обмежене використання американської зброї у прикордонному з регіоні, що межує з Харківщиною.

Як каже речник президента, це рішення дозволяє Україні використовувати ракетні системи HIMARS, які надали США, для завдання ударів по російських військах і командно-контрольних центрах.

"Це значно посилить нашу здатність протистояти спробам Росії масово перетнути кордон", — сказав Никифоров.

Нагадаємо, напередодні Адміністрація президента США Джо Байдена негласно надала Україні дозвіл на удари по території Росії. Однак це стосується виключно захисту Харківської області.

Раніше Комітет з розвідки Палати представників США звернувся до міністра оборони Ллойда Остіна з проханням надати Україні дозвіл на атаку цілей на території Росії.

А Президент Володимир Зеленський назвав причини, чому Захід не дозволяє Україні завдавати ударів по РФ.