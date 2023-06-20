Частина західної зброї прибула до України непридатною для використання, — NYT

Італійська гаубиця FH70, до якої були питання. Фото: Twitter Ukraine Weapons Tracker

За 2022 рік Україна мала недовиконаних контрактів на постачання зброї Силам оборони аж на 800 млн доларів США. Крім того, частина зброї надходила до України у стані, непридатному для використання на фронті.

Про це у своїй статті пише американське видання The New York Times.

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Недовиконані контракти

За інформацією ЗМІ, частина контрактів на постачання зброї Силам оборони України західними партнерами досі не була виконана.

Так, зазначає NYT, спираючись на документи українського уряду, станом на кінець 2022 року загальна сума таких контрактів становила понад 800 мільйонів доларів.

Журналісти нагадали слова із недавнього інтерв’ю заступника міністра оборони України Володимира Гаврилова: "У нас були випадки, коли ми платили гроші, але нічого не отримували".

За інформацією української сторони, 2023 року ситуація змінилася — проблемних підрядників виключають із процесу закупівлі зброї.

Недоремонтована зброя

Крім того, частина військової допомоги прибувала в Україну у стані неготовності для використання.

Журналісти NYT привели приклад 33 італійських гаубиць, деякі з них приїхали до України непридатними для ведення бойових дій.

Самі італійці парирували, що ця зброя була знята з використання багато років тому, але українська сторона попросила капітально відремонтувати їх і все одно надати, враховуючи нагальну потребу у подібних засобах протистояння російським агресорам.

Видання, посилаючись на документи уряду України, стверджує, що за ремонт цієї техніки було заплачено 19,8 млн доларів США американській компанії Ultra Defence Corporation.

Нагадаємо, за словами Володимира Гаврилова, для успіху у війні Україні треба мати зброю, яка здатна уражати противника на дальності до 200 км.