Часть западного оружия прибыла в Украину непригодной для использования, — NYT

Итальянская гаубица FH70, к которой были вопросы. Фото: Twitter Украина Weapons Tracker

За 2022 год Украина имела недовыполненные контракты на поставку оружия Силам обороны аж на 800 млн долларов США. Кроме того, часть оружия поступала в Украину в состоянии, непригодном для использования на фронте.

Об этом в своей статье пишет американское издание The New York Times.

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Невыполненные контракты

По информации СМИ, часть контрактов на поставку оружия Силам обороны Украины западными партнерами до сих пор не была выполнена.

Так, отмечает NYT, опираясь на документы украинского правительства, на конец 2022 года общая сумма таких контрактов составляла более 800 миллионов долларов.

Журналисты напомнили слова из недавнего интервью замминистра обороны Украины Владимира Гаврилова: "У нас были случаи, когда мы платили деньги, но ничего не получали".

По информации украинской стороны, в 2023 году ситуация изменилась — проблемные подрядчики исключаются из процесса закупки оружия.

Недоремонтированное оружие

Кроме того, часть военной помощи прибывала в Украину в состоянии неготовности к использованию.

Журналисты NYT привели пример 33 итальянских гаубиц, некоторые из них приехали в Украину непригодными для ведения боевых действий.

Сами итальянцы парировали, что это оружие было снято с использования много лет назад, но украинская сторона попросила капитально отремонтировать их и все равно предоставить, учитывая неотложную потребность в подобных средствах противостояния российским агрессорам.

Издание, ссылаясь на документы правительства Украины, утверждает, что за ремонт этой техники было заплачено 19,8 млн долларов США американской компании Ultra Defence Corporation.

Напомним, по словам Владимира Гаврилова, для успеха в войне Украине нужно иметь оружие, способное поражать противника на дальности до 200 км.