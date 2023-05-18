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Чеченець, який нібито воював на боці ЗСУ, присягнув Кадирову

18 травня 2023 14:46
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чеченець, який нібито воював на боці ЗСУ, присягнув Кадирову
Хусейн Джамбетов, який брав участь у російсько-українській війні. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські ЗМІ пишуть про чеченського емігранта, який брав участь у війні в Україні на боці ЗСУ. Але, убивши українського військового, цей чеченець буцімто утік до Чечні, де присягнув Рамзану Кадирову.

Про це повідомило російське видання МК.

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За інформацією російського видання, 42-річний Хусейн Джамбетов, який з 2003 року виїхав до Європи, бо був у федеральному розшуку в РФ, брав участь у російсько-українській війні на боці ЗСУ.

Там він нібито убив одного українського військовослужбовця і поранив кількох українців за те, що вони вихвалялися деталями ліквідації інших чеченців, із кадировського полку “Ахмат”.

Присяга Кадирову

Після цього Хусейнов якимось чином залишив зону бойових дій — і через деякий час опинився на території Російської Федерації, у Чеченській республіці.

Він нібито спокійно прогулювався у столиці Чечні Грозному попри те, що раніше був оголошений у федеральний розшук, а потім ще й присягнув чеченському диктатору Рамзану Кадирову, пообіцявши виконати будь-який його наказ.

Спецоперація росіян

У чеченському Окремому батальйоні особливого призначення (ОБОН) визнали факт перебування у його складі Хусейна Джамбетова. У ОБОН зазначили, що цей його вчинок є зрадою, яка може підставити багатьох бійців батальйону.

"[Бійці] переживають, що він здасть тих, хто залишиться. У них вдома в Чечні залишаються родичі, які можуть отримати проблеми з кадировцями. Особливо це небезпечно для тих, хто приховує свою участь у батальйоні – деякі спеціально ходять у масках, не показують обличчя", — наголосив у коментарі "Кавказ.Реалии" заступник командира ОБОН Зумсо Амаєв.

За словами голови руху "Толам" Джамбулата Сулейманова, історія із Джамбетовим є черговою операцією російських спецслужб.

"[Джамбетов] вчинив безглуздо, ставши черговою жертвою спецоперації. Не маючи достатнього політичного досвіду, перехитрити спецслужби неможливо, вони можуть довго переконувати у правильності вибору, наводити будь-які аргументи, але досягнуть своєї мети", — пояснив Сулейманов.

Нагадаємо, кілька днів тому російські ЗМІ писали, що ФСБ намагається відправити колишніх бойовиків "Ісламської держави" агентами в ЗСУ.

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